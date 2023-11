Die ersten Kunden der Tafel stehen oft schon um 11 Uhr vor der Türe. Doch Verkaufsstart ist erst um 14.30 Uhr. Der Ansturm ist mittlerweile so groß, dass die Verantwortlichen von Monat zu Monat überlegen müssen, ob sie überhaupt noch weitere Menschen zulassen können. Besonders auffällig ist, dass sich immer mehr Rentner im Tafelladen mit dem Nötigsten versorgen müssen. Auf die steigende Altersarmut hat die Diakonie reagiert und bietet nun auch einen Lieferservice an.

Viele schämen sich

Katharina Schlenker, Leiterin des Tafelladens in der Uhlandstraße in Tuttlingen, stellt fest, dass sich Seniorinnen und Senioren schwer damit tun, zur Tafel zu müssen. Oft gibt es Tränen, erzählt sie, und die betagten Kunden würden sich mit ganz wenigen Waren zufrieden geben. Immer wieder hat sie den Fall, dass sie gefragt wird, ob sie durch einen Hintereingang hinein und wieder hinaus dürften, sodass niemand sie sehen kann. Nur: „Den gibt es bei uns gar nicht“, sagt Schlenker.

Das bewegt auch die Mitarbeiter

Diese Fälle gehen ihr besonders nahe. Darunter seien Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet hätten und sich nun nicht mal ausreichend Essen leisten könnten.

Seit Anfang September beliefert die Diakonie als Tafelträger zusammen mit der Nachbarschaftshilfe des Elias-Schrenk-Hauses Pflegebedürftige, die Grundsicherung vom Staat beziehen. Die Senioren, die nicht mehr mobil sind, geben ihren Einkaufszettel bei den Pflegern ab. Wobei es sich vielfach eher um einen Wunschzettel handelt, denn in der Tafel ist nicht immer alles vorrätig.

Angst, dass die Nachbarn etwas bemerken

Die Mitarbeiter der Tafel packen die Pakete, die die Nachbarschaftshilfe dann ausfährt. Auch da ist die Schamgrenze hoch. Mittlerweile werden die Waren mit dem Privat-Wagen einer Mitarbeiterin gebracht, auf Wunsch der Kunden. „Sonst fragen sich die Nachbarn, warum die schon wieder da sind“, gibt Katharina Schlenker die Denkmuster der Betroffenen weiter.

Acht Männer und Frauen werden auf diese Weise bedient, zum Start dieses Probelaufs gab es 3000 Euro von der Bürgerstiftung dazu. „Wir müssen sehen, ob wir das organisatorisch packen“, spricht Jürgen Hau, Geschäftsführer der Kreisdiakonie Tuttlingen, den großen Aufwand an. Ohne weitere Helfer sei das schwer möglich, zumal es bereits Anfragen von außerhalb Tuttlingens geben würde.

An Robert kommt keiner so einfach vorbei

Dienstag und Freitag hat der Tafelladen geöffnet. Zwischen 130 und 170 Kunden kommen regelmäßig zum Einkaufen. An Robert Brand kommt keiner vorbei. Er lenkt die Kundenströme in einem Pavillon vor dem Laden. Jeder Benutzer hat eine Zeitkarte, die wöchentlich rotiert. Die muss er ihm zeigen, dann sieht Brand, ob er schon anstehen darf oder noch nicht.

Die Anspruchshaltung einiger Kunden ist hoch

„Der hat so einen Status, auf ihn hört jeder“, sagt Schlenker. Notwendig geworden war dieser zusätzliche Kontrollstand bereits im vergangenen Jahr, als der Ansturm immer größer wurde. Viele Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine seien zum festen Stamm dazugekommen. Insgesamt sei die Anspruchshaltung der Kunden gestiegen. Die Tafel werde als Dienstleister wahrgenommen, die Menschen mit wenig Geld zu versorgen hat. „Und so, wie die das erwarten“, fügt Hau an.

Vieles fehlt

Das könne die Tafel aber nicht leisten. Fleisch- oder Wurstwaren gebe es gar nicht, und Grundnahrungsmittel wie Zucker und Mehl seien ‐ wenn überhaupt vorrätig ‐ rationiert. Tee, Kaffee, Kakao? Gibt es nur in Ausnahmefällen.

Auf so einen arbeiten die Ehrenamtlichen der Tafel jetzt schon hin: Weihnachten. Katharina Schlenker sammelt Kaffeepäckchen, damit sie möglichst jedem Kunden ein Paket verkaufen kann. 140 braucht sie mindestens davon. Insgesamt hat sich die prekäre Warensituation zwar wieder entspannt, da nun regelmäßig Geld- oder Sachspenden eingehen würden. Doch vor allem haltbare Lebensmittel seien Mangelware.

Hoffnung auf „Eine Tüte Güte“

Zu Sankt Martin und Nikolaus beteiligen sich viele Kindergärten im Landkreis an der Aktion „Eine Tüte Güte“: Anhand einer Packliste können Kinder zusammen mit ihren Eltern eine Tüte für die Tafel packen. Benötigt werden zum Beispiel Mehl, Zucker, Salz, Öl, Gewürze, Hygieneartikel, Trockennudeln und -linsen, H-Milch und Kekse. Und immer gerne gesehen ist Schokolade. Auch bei den Kirchengemeinden gibt es Informationen dazu, die meisten haben auch Sammelstationen für den Tafelladen eingerichtet, erklärt Hau.

Besser viel von einem Artikel

Wer helfen will, kann seine Warenspenden auch direkt beim Tafelladen vorbeibringen. Grundsätzlich gilt: „Für uns ist es hilfreich, wenn wir von einem Artikel viel bekommen, statt viele Artikel von verschiedenen Waren“, erklärt Hau. Denn schließlich sollen möglichst viele Kunden profitieren können.

Ab 17 Uhr, wenn die Vorlesungen vorbei sind, sind im Tafelladen die Studenten mit Einkaufen dran. Das ist seit Jahren so, wurde aber kaum in Anspruch genommen. Das sei neuerdings anders, offenbar kommen auch viele Studierende mit dem Geld nicht mehr hin. Dabei sei das eine sehr genügsame Gruppe an Kunden: „Denen reicht in der Regel ein Brot und ein paar Dosen“, sagt Hau.

Hier gibt es Antworten

Wer Fragen zur Tafel hat, kann sich telefonisch oder per Mail an die Verantwortlichen wenden: 07461 9650888, [email protected].