Kostenlos Äpfel, Birnen und Zwetschgen pflücken, weil der Baumbesitzer die Früchte nicht selbst ernten kann oder will: Das soll im Landkreis Tuttlingen verstärkt möglich werden. Der Landschafterhaltungsverband hat dazu aufgerufen, Bäume mit gelben Bändern zu markieren, damit mitgeerntet werden darf und Früchte nicht unnötig verkommen. Doch bisher ist die Resonanz zurückhaltend. Bemerkenswerte Ausnahme ist der Tuttlinger Ortsteil Eßlingen.

In Eßlingen sind mehr als 20 Bäume freigegeben

In dem rund 400 Einwohner–Ort sind mehr als 20 Bäume mit gelben Bändern markiert. „Woanders verhungern die Menschen und bei uns verkommt das Obst. Da ist es doch echt zu schade drum“, sagt Armin Schmid, Ortsvorsteher von Eßlingen, der das Vorhaben des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Tuttlingen (LEV) gerne unterstützt. Dieser hatte die Aktion Mitte August zum ersten Mal selbst beworben und war anfangs auf wenig Interesse gestoßen. Auch die Stadt Tuttlingen ist bereit, Obstbäume auf eigenen Flächen zum Pflücken freizugeben.

„Bisher haben wir nur vier Bänder an eine Privatperson ausgegeben“, bilanzierte Anna–Lena Schatz vom LEV auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Person war Andreas Aberle, der auf seiner Wiese in Eßlingen die ersten Bäume markiert hat. „Er hat alles ins Rollen gebracht“, lobt Schmid die Initiative des 49–Jährigen. Weil nicht nur auf der Streuobstwiese, sondern auch am Haus der Eltern Obstbäume stehen, habe man genug Äpfel. „Wir können nicht alle Äpfel selbst essen oder verarbeiten. Von daher wollten wir bei der Aktion mitmachen und teilen“, sagt Aberle.

Sogar „Streuobstsorte des Jahres“ darf gepflückt werden

Zum einen geht es dem Familienvater darum, dass die Lebensmittel nicht verkommen. Er möchte mit seiner Teilnahme aber auch erreichen, dass man alte Obstsorten wieder mehr schätzt. Äpfel der Sorte „Jakob Fischer“ — immerhin Streuobstsorte des Jahres 1998 — würde man wahrscheinlich nicht im Supermarkt kaufen können, weil die Früchte auch mal Flecken haben. „Sie sind aber geschmacklich wirklich gut, lassen sich auch gut für Apfelkompott oder Apfelkuchen nutzen“, sagt Aberle.

Den Baum hat er bewusst mit dem gelben Band markiert, weil Äpfel von „Jakob Fischer“ bis Mitte September pflückreif sind und dann aber auch nur für maximal vier Wochen gelagert werden können. „Wer Interesse hat, kann sich gerne Äpfel holen“, sagt Aberle, dessen Wiese hinter der Bebauung der Straße „Im Winkel“ auf der linken Seite liegt.

Das sind die Regeln

So soll es aus Sicht des LEV sein. An Bäume, die mit einem gelben Band markiert sind, dürfen sich andere Bürger „kostenlos und ohne weitere Rücksprache für den Eigenbedarf“ bedienen. Ziel müsse es sein, „heimisches und saisonal verfügbares Obst sinnvoll zu nutzen und nicht auf dem Boden verrotten zu lassen“. Damit alle Beteiligten, die die geben und die nehmen, Freude an der Ernteaktion haben, sollen einige Regeln eingehalten werden. Es darf nur an Bäumen mit gelben Bändern, ohne das Aufstellen von Leitern und nur so viel wie man auch verbrauchen kann, geerntet werden — einschließlich des Fallobstes. Und die Aushilfsernter sollen behutsam mit den Bäumen und Sträuchern umgehen.

Beschwerden sind Anna–Lena Schatz bisher nicht zu Ohren gekommen. Was auch an der bisherigen geringen Resonanz liegen kann. Viel mehr, sagt sie, habe sie viele Rückmeldungen bekommen, „dass die Aktion Gelbes Band eine wirklich tolle Aktion sei“. Damit es auch noch was zu pflücken gibt, wenn die Aktion erst einmal größere Bekanntheit erreicht hat, dafür kann Aberle sorgen. In seinem Garten steht auch noch die alte Sorte „Jakob Lebel“. Diese trägt ab Mitte September bis in den Oktober hinein. Weiterer Vorteil: Die Äpfel sind auch noch gut zu lagern.

Faible für alte Obstsorten liegt in der Familie

Dass Aberle so ein Faible für alte Obstsorten hat, liegt wohl in der Familie. „Ich kenne die Obstbäume, seit ich Kind bin“, sagt er. Momentan bewirtschaftet er die Fläche zusammen mit seinem Vater Siegfried Aberle (77).

Mit seinen Kindern Florian (15) und Lea (11) steht schon die nächste Generation bereit, die sich schon beim Bau von Nistkästen und Insektenhotel oder dem Anlegen einer Blühwiese eingebracht hat. „Wir wollen die Kinder bei dem Thema so mitnehmen, dass sie auch Spaß haben.“ Und damit der Nachschub an Früchten auf der Eßlinger Wiese nicht ausgeht, sind weitere Apel– und ein Walnussbaum gepflanzt worden.

Kein besonders ertragsreiches Obstjahr

Wetterbedingt, sagt Günter Martin, Vorsitzender des Obst– und Gartenbauvereins Tuttlingen, würde die Obsternte in diesem Jahr nicht so gut ausfallen. „Es ist schwächer als im vergangenen Jahr.“ Dies liege daran, weil das Frühjahr zu kalt war und die Bienen nicht geflogen sind. Eine Bestäubung blieb bei den frühen Sorten aus. Anschließend sei es in Phasen entweder zu trocken oder zu nass gewesen.

Bei klassischen Apfelsorten wie „Jakob Fischer“ oder „Jakob Lebel“ wäre der Ertrag noch ordentlich. „In meinem Garten war auch die Birne noch ganz ordentlich. Das habe ich auch von anderen gehört“, sagt Martin. Insgesamt sei es so, dass heimische Sorten eher Ertrag bringen. „Die sind unser Klima gewohnt.“

Am 23. September sowie am 7. und 21. Oktober können von 9 bis 12 Uhr Äpfel von Streuobstwiesen auch bei der Baumschule Häring in Dürbheim abgegeben werden. Die Kelterei Widemann aus Bermatingen kauft das Obst auf, um daraus Säfte herzustellen.