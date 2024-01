Im Wasser sind sie alle gleich. Ob reich oder arm: wer nicht schwimmen kann, geht unter. Damit das Überleben im Wasser nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt, hat die DLRG Tuttlingen zusammen mit dem Rotaryclub ein besonderes Projekt gestartet. Familien, die einen Familienpass haben, bekommen die Hälfte der Gebühr für den Schwimmkurs erlassen. Unter bestimmten Umständen ist die lebensrettende Ausbildung auch kostenlos.

Jedes Kind soll schwimmen lernen können

„Es ist wichtig, dass wir jedes Kind, egal ob es sich die Familie leisten kann oder nicht, fördern. Wir müssen ihnen das Schwimmen beibringen und wie sie sich im Wasser nicht in Gefahr bringen“, sagt Thomas Hauser, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Tuttlingen. Das Angebot des geförderten Schwimmkurses richtet sich an Familien, die den Familienpass der Stadt Tuttlingen haben. Wer die Voraussetzung erfüllt, der bezahlt mit 60 Euro nur die Hälfte der Gebühren. „Wer den Familienpass plus hat, der bezahlt nichts. Der bekommt den Kurs geschenkt“, sagt er.

Und dennoch: Dieser besondere Kurs, der im Herbst schon einmal angeboten worden ist, hat noch nicht so viel Interesse geweckt, wie es nötig gewesen wäre. Beim ersten Kurs mit zehn Plätzen waren nur fünf Kinder aus Familien mit Familienpass dabei. „Den Rest haben wir mit Kindern von der Warteliste der anderen Schwimmkurse aufgefüllt. Die haben die Förderung dann aber nicht bekommen“, erklärt Hauser.

Neuer Kurs startet am 12. Januar, zehn Plätze gibt es

Am Freitag, 12. Januar, startet der nächste geförderte Kurs. Und anders als bei den anderen Kurse, die immer dienstags und donnerstags im Tuwass stattfinden, ist es schwer, die zehn Plätze voll zu bekommen. Auch das Einbeziehen von Kindergärten, Sozialarbeitern und Familienhelfern habe bisher nicht den notwendigen Zulauf gebracht.

Um die Förderung zu bekommen, müsse man schon den Familienpass nachweisen. Das sollte auch bis zum Kursbeginn erfolgt sein, kann aber auch diskret passieren. „Unsere Kursleiterin schreibt die Teilnehmer alle noch mal per Email an, der Nachweis des Familienpasses kann dann in der Antwort zugeschickt werden“, sagt Hauser - verbunden mit der Hoffnung, dass das Interesse an dem Kurs steigt. Denn im Wasser spielt der Geldbeutel der Eltern keine Rolle. Da muss man schwimmen können.

Die Anmeldung für die Schwimmkurse ist über die Homepage möglich: tuttlingen.dlrg.de/kurse