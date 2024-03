Es ist ein Szenario, das man keinem wünscht: Nach einem Unfall liegt man auf dem Autodach und will sich befreien. Ute und Ulrich Fischer von der Kreisverkehrswacht Rottweil können genau dieses Szenario mit einem Überschlagsimulator nachstellen. Ob sich unsere Redakteurin aus der misslichen Lage befreien kann?

Nun sitze ich also im Auto und weiß, dass ich gleich kopfüber darin hängen werde. Der Sitz ist weich, der Gurt liegt eng am Körper an. Ute Fischer gibt mir den Tipp, die Jacke oder auch einen dicken Pulli aus dem Gurt herauszunehmen, dass dieser direkt auf der Hose liegt. Ich atme einmal tief durch. Und prüfe mehrmals, ob das Schloss auch wirklich eingerastet ist.

Warum mache ich das nur?

Als Ute Fischer den Überschlagsimulator startet und das Auto sich zu drehen beginnt, frage ich mich kurz, warum ich diesem Selbsttest überhaupt zugestimmt habe. Mit der linken Hand halte ich mich am Türgriff fest. Die rechte Hand sucht ebenfalls etwas, an der sie sich festklammern kann. Die Mittelkonsole eignet sich nur so lange, bis das Auto sich um 90 Grad gedreht hat. Dann geht sie auf, ich habe keinen Halt mehr.

Hilfe, denke ich mir. Noch kann ich mir dem Kopf ganz gut gegen die Drehung anhalten. Die Haare fliegen mir übers Gesicht. Da das Fenster auf ist, flattern einige auch aus dem Fahrzeug heraus. Der Druck auf meinen Körper steigt. Das Auto dreht sich langsam weiter. Zum Glück nur langsam, denke ich. Wie sich das im Ernstfall anfühlen mag, will ich mir gar nicht vorstellen.

Der Puls steigt

Mein Herz schlägt immer schneller und - obwohl ich weiß, dass ich Profis um mich herum habe - steigt eine leichte Panik in mir auf. Ich sehe den Boden unter mir. Hänge verkrampft im Sitz. Jetzt kopfüber. Puh, warum mache ich das gleich nochmal?

Inzwischen klammere ich mich mit beiden Händen ans Lenkrad. Der Gurt hält mich fest im Sitz. Ich merke, wie mein Kopf rot wird. Ulrich Fischer macht die Tür auf. Es ist also eine Frage der Zeit, bis ich wieder auf beiden Beinen stehe. Hoffentlich.

Ich soll mich mit den Füßen abstützen, am besten an der Decke. Aber das bekomme ich in der Situation beim besten Willen nicht hin. Ich fühle mich hilflos und versuche, das unangenehme Gefühl in mir wegzulachen.

Links, rechts - bitte was?

Ich bin gestresst, das merke ich auch daran, dass meine Beine nicht ganz so wollen wie ich. „Dann am Armaturenbrett“, sagt Ulrich Fischer und zieht mein linkes Bein dorthin. In der Ausnahmesituation kopfüber weiß ich nicht einmal mehr, wo genau eigentlich links und wo rechts ist.

Mein Fuß steht nun also zwischen Lenkrad und Luftauslass das Klimaanlage. Den rechten ziehe ich ebenfalls dorthin. „Und jetzt bauen Sie Druck auf und stützen sich richtig dort ab“, sagt Fischer. „Und dann abschnallen.“

Die Welt steht Kopf: Der Überschlagsimulator hat das Auto gedreht, sodass es auf dem Dach liegt. Ulrich und Ute Fischer helfen den Insassen mit einigen Tipps, wieder aus dem Auto zu kommen. (Foto: Linda Seiss )

Ich atme ein weiteres Mal tief durch. Spanne beide Beine an, drücke so gut es geht gegen das Armaturenbrett. Als ich den roten Knopf des Anschnallers drücke, verschwindet der Druck auf meinen Körper, der vom Gurt ausgeht, schlagartig. Doch die Anspannung in mir wird umso größer. „Und jetzt nach innen abrollen“, rät Fischer. Na gut, denke ich mir. Und lasse mich dann zur Seite plumpsen. Wie genau ich lande? Keine Ahnung!

Nachdem alles sortiert ist, hält mir Fischer die Hand hin, um mir beim Aussteigen zu helfen. Die Knie sind noch etwas wackelig, die Muskeln noch immer voller Spannung. Mit wilder Mähne und einem Strahlen im Gesicht, stehe ich nun wieder mit beiden Beinen auf dem Boden. Geschafft!