Am 9. Juni sind Kommunalwahlen, die Suche nach geeigneten Kandidaten für die einzelnen Fraktionen und Gruppen läuft bereits auf Hochtouren. Das Problem: Immer weniger Menschen haben ein Interesse daran, sich aufstellen zu lassen.

Die CDU setzt auf eine gute Mischung

„Es ist schwierig“, sagt Joachim Klüppel, Fraktionsvorsitzender der CDU, die momentan die größte Gruppe im Tuttlinger Gemeinderat ist. Schon seit mehr als drei Monaten sucht er Kandidaten. Zusagen hat er zwar, aber eben auch Absagen, und einige müssten es sich noch überlegen.

Klar ist: „Wir müssen da nochmal mit Vollgas rangehen“, so Klüppel, wenn bis zu 32 Namen - so viele wie Sitze im Gemeinderat - auf der Liste stehen sollen. Bis Ende Februar erhofft er sich dieses Ergebnis.

Die unechte Teilortswahl ist abgeschafft, damit gibt es keine gesonderten Listen mehr für die Orsteile Möhringen, Nendingen oder Eßlingen. Klüppel versucht, die richtige Balance zu finden. Im besten Fall fünf Bewerber aus Möhringen, drei oder vier aus Nendingen, einer aus Eßlingen.

Dazu noch einen guten Altersmix, aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung gleichermaßen und jeden Geschlechts. Viele Menschen, die er für geeignet hält, würden sich bereits vielfach im Ehrenamt engagieren oder seien im Beruf stark eingespannt. „Die können nicht zweimal im Monat um 2 Uhr nach Hause gehen, weil sie um 3 Uhr Fraktionssitzung haben“, sagt er.

Langjähriger Stadtrat überraschend verstorben

Von den derzeitigen CDU-Stadträten treten, Stand jetzt, alle wieder an. Rainer Buggle, der überraschend kurz vor Weihnachten verstorben ist, hatte bereits angekündigt, dass er nicht mehr kandidieren wird. Für ihn rückt Nils Tanneberger nach. Wie sieht es mit Frieder Schray aus?

Auch bei ihm hatte es geheißen, dass nach dieser Amtsperiode Schluss sein soll. „Im Moment kann ich mir eher vorstellen, dass ich es wieder mache“, so der 71-Jährige am Dienstag. Auch das, mit Blick darauf, dass Möhringen keine garantierten Sitze mehr habe, sagt der Möhringer: „In den Ortsteilen rumort es gewaltig!“

Bei der LBU sind alle wieder dabei

Bei der LBU treten alle Stadträtinnen und -räte wieder an - inklusive Fransiska Jung, die 2019 noch auf der Liste der Tierschutzallianz für Gemeinderat und Kreistag kandidiert hatte.

Sie kam als Nachrückerin in beide Gremien und würde vor allem das Gemeinderatsamt gern behalten, sagt sie, „weil ich gemerkt habe, dass man da wirklich etwas bewegen kann.“

Auf der LBU-Liste werden auch ein paar neue Namen zu finden sein, verrät Fraktionsvorsitzende Ulrike Martin. Die bleiben bis zum 13. März allerdings noch unter Verschluss - an dem Tag findet die Nominierungsversammlung statt.

Wenn man versucht, die Gruppe ab 16 Jahren abzudecken, ist das schon eine Herausforderung. Ulrike Martin

Dass noch ein paar Zeilen leer sind, beunruhigt sie nicht: „Wir haben die Liste immer noch voll gekriegt, außer in Nendingen.“ Die Bedingungen sind durch die abgeschaffte Teilortswahl nun anders, eine feste Quote für die Ortsteile gibt es nicht mehr.

Viele Neue wollen was bewegen

Etwas schwieriger mache die Aufstellung dagegen das gesenkte Wahlalter, sagt Martin: „Wenn man versucht, die Gruppe ab 16 Jahren abzudecken, ist das schon eine Herausforderung.“ Auch allgemein würde sie sich mehr junge Kandidatinnen und Kandidaten wünschen.

Es gibt echt einfacheres im Leben Manfred Mussgnug

„Einige lehnen ab, weil sie kleine Kinder haben. Dafür habe ich auch Verständnis, aber gerade aus dieser Altersgruppe könnten wir noch welche brauchen.“ Politikfrust registriert sie dagegen nicht. „Bei den neu Hinzugestoßenen ist es eher so, dass sie richtig was bewegen wollen.“

Neue Zeiten

„Wir finden Kandidaten für die Liste“, sagt Manfred Mussgnug, Fraktionschef der SPD im Gemeinderat. Aber die Zeiten, in denen intern Wahlen stattfanden, wer und wenn ja wo auf der Liste stand, „sind vom Tisch“, sagt er. „Es gibt echt einfacheres im Leben“, sagt Mussgnug zur Kandidatensuche.

Insgesamt sei er optimistisch, dass sich genügend Kandidaten finden. „Aber wir müssen jetzt auch in die Pötte kommen“, mahnt Mussgnug. Für sich selbst hat er bereits eine Entscheidung getroffen. Er wird sich wieder für einen Sitz im Gemeinderat aufstellen lassen. Über die Namen anderer Kandidaten hat sich die SPD vorerst zum Schweigen verpflichtet.

Die FW wollen eine möglichst große Liste

Nächste Woche wird man bei der Stadtratsfraktion der Freien Wähler schon klarer sehen. Am Mittwoch soll es ein Treffen geben, bei dem die momentanen Räte die Kommunalwahl besprechen. Dann steht auch die Frage im Raum, wer sich erneut aufstellen lässt.

Untätig, erklärt der Fraktionsvorsitzende Michael Meihack, sei man in der Zwischenzeit aber nicht gewesen. „Wir sind fleißig und haben schon einige neue Kandidaten“, sagt er.

Neben jungen Bewerbern habe er auch Personen reaktivieren können, die für die freien Wähler schon einmal auf der Liste standen. „Wir streben eine größere Liste an“, sagt Meihack. Beim Urnengang 2019 waren 22 Frauen und Männer für die FW aufgelistet.

Obwohl es in den ersten Gesprächen mit potenziellen Stadträten gut gelaufen ist, sei die Suche nach Kandidaten schon schwerer geworden. „Viele wollen keine Verantwortung mehr übernehmen“, bemängelt der Unternehmer.

Bei der FDP gibt es noch Fragen

Ähnlich sieht es auch für die Liste der FDP aus. „Wir tun uns sehr schwer, geeignete Kandidaten zu finden“, stellt Hans-Peter Bensch, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Tuttlingen, fest.

Obwohl er davon ausgeht, die Plätze voll zubekommen, schwingt aktuell noch Sorge mit. Denn: „Unsere drei Mandate können wir nur halten, wenn wir eine volle Liste haben“, sagt er.

Bislang vertreten Thomas Kattler, Hans-Peter Bensch und Herbert Spägele die Partei im Gemeinderat. Ob die Aufstellung weiterhin so bleibt, steht noch nicht fest. Heißt: Thomas Kattler und Hans-Peter Bensch stellen sich wieder auf. „Mit Herbert Spägele sind wir noch im Gespräch“, so Bensch.

Darüber hinaus gebe es einige Kandidaten, die für die FDP interessant seien. „Aber auch da ist es ein zähes Ringen“, fasst Bensch zusammen.

Das sagen die beiden Einzelkämpfer

Sevinc Camlibel ist die einzige Stadträtin für die Tuttlinger Liste (TL): Sie sagt: „Ob ich noch einmal kandidiere, weiß ich noch nicht.“ Das hängt davon ab, wie viele andere Bewerber sie findet. „Mündliche Zusagen habe ich, aber bis zur Unterschrift können die Leute immer noch abspringen“, fasst sie den Aufwand zusammen.

Ich will erreichen, dass die Tuttlinger Liste bestehen bleibt. Sevinc Camlibel

Ohnehin ist die TL eine kleine Gruppe, sie hofft, dass sie mindestens zwölf Bewerber findet, die sich wählen lassen würden. Den meisten Erfolg habe sie, wenn sie Menschen direkt darauf anspreche.

„Ich will erreichen, dass die Tuttlinger Liste bestehen bleibt. Und nicht untergeht, so wie die Tierschutzallianz oder die InnoTUT“, spricht sie Gruppen an, die sich zwischenzeitlich aufgelöst haben.

AfD gibt sich zuversichtlich

2019 war Peter Stesing der einzige Name auf der AfD-Liste für den Tuttlinger Gemeinderat und er wurde auf Anhieb gewählt. Ob diesmal weitere Kandidaten auf der Liste stehen werden, und wenn ja, wie viele, kann Stresing noch nicht sagen. Nur soviel: „Ich bin Einzelkämpfer, da würde ich mir schon wünschen, einen Fraktionsstatus zu erhalten.“

Er habe im Vorfeld Gespräche geführt und Interessenbekundungen erhalten. Nun müsse sich zeigen, wie konkret diese seien: Am 21. Januar soll es eine Aufstellungsversammlung seiner Partei geben, danach wisse er mehr.

Die Aufstellung der Liste obliege Emil Sänze, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Tuttlingen/Rottweil. „Was man so draußen hört und mitbekommt, sieht es ganz gut aus“, meint Stresing.