Dachte ich so, bis wir am ersten Pizzaautomaten vorbeifuhren. Und dann am nächsten. Und zwei Kilometer weiter noch einer. Moment. Pizza aus dem Automaten?

Aha. Haben wir uns dann mal genauer angeschaut. Funktioniert per Knopfdruck in drei Minuten, zum Teil sogar noch schneller. Frisch aufgebacken, und fertig in der Pappschachtel serviert, kommt die Pizza dann aus dem Automatenschlitz. Und das Ganze natürlich 24/7, versteht sich. Auf dem Heimweg vom Nachtleben will man ja was im Magen haben. Geht schneller als zuhause die Tiefkühlpizza im Backofen.

Pizzaautomaten gibt’s natürlich in Deutschland auch schon, bevorzugt in Großstädten. Im ländlichen Bereich könnte Tuttlingen mit gutem Beispiel vorangehen und einfach schon mal ein paar Automaten aufstellen.

Kommunal gefördert, versteht sich ‐ vielleicht mit einem Rabatt für alle, die sich ein Lastenrad leihen? Damit wäre auch die Transportfrage zur nächsten Parkbank geklärt.

Fürs Drei-Gänge-Menü fehlen dann noch Automaten für Vorspeise und Nachtisch. Suppe dürfte problemlos möglich sein, für den Nachtisch wäre dann was Hochwertiges recht ‐ Creme brûlée? Mousse au chocolat? Nutella-Crêpe?

Hach, wer braucht eigentlich noch Urlaub in Frankreich? Stattdessen Mitternachtsmenü in Tuttlingen! Der Bedarf dürfte hoch sein, die Gastroszene ist im August ja selbst im Urlaub. Und trifft sich vermutlich in Frankreich am Pizzaautomaten.