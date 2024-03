Die Tuttlinger KLS Martin Group hat Bilanz gezogen und für das vergangene Geschäftsjahr Zahlen vorgelegt. Die fallen überaus positiv aus: Das Medizintechnik-Unternehmen verzeichnet ein Wachstum von 13 Prozent, was laut Pressemitteilung „deutlich über dem Branchenschnitt“ liegt, sowie einen neuen Rekordumsatz von 430 Millionen Euro.

Wachstumsziel wurde deutlich übertroffen

„Für 2023 hatten wir uns ein Wachstum von 9 Prozent vorgenommen. Dass wir dieses ambitionierte Ziel übertroffen haben und auch in gesättigten Märkten wachsen konnten, macht uns als Unternehmen stolz und spiegelt die Qualität unserer Produkte und deren Nutzen für die Anwender und Patienten wider“, sagte Michael Martin, Geschäftsführender Direktor.

2023 war für uns nicht nur von der Zahlenseite her ein historisches Jahr. Thomas Hipp

Das Unternehmen habe seine Investitionen „noch stärker auf unsere Kernproduktbereiche fokussieren. In diesem Zusammenhang haben wir uns entschieden, den Bereich Sterilisationscontainer, sukzessive einzustellen.“

Mitarbeiter sollen im Unternehmen bleiben

Sorgen müssten sich die Mitarbeitenden in diesem Geschäftsbereich aber nicht machen. „Wir schätzen jeden einzelnen von ihnen und den Einsatz, den sie in den vergangenen Jahren gezeigt haben und werden daher jedem ein Angebot für einen adäquaten, alternativen Arbeitsplatz innerhalb der KLS Martin Group unterbreiten“, sagte Michael Martin.

Rund zwei Drittel des Umsatzes erzielte die Unternehmensgruppe mit Implantat-Systemen. Danach folgen chirurgische Instrumente, Lösungen für die Hochfrequenz- und Laserchirurgie sowie Operationsleuchten und medizinische Versorgungseinheiten.

Im vergangenen Jahr gelingt Zusammenschluss mit weiteren Firmen

„2023 war für uns nicht nur von der Zahlenseite her ein historisches Jahr. Wir haben außerdem auch einen großen Meilenstein erreicht. Im November wurde aus unseren drei großen operativen deutschen Gesellschaften ein Unternehmen, das heute unter KLS Martin SE & Co. KG firmiert. Dieses umfangreiche interne Projekt hat allen Mitarbeitenden einiges abverlangt und auch die MDR hat uns weiterhin ressourcentechnisch stark gebunden. An dieser Stelle möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen für ihren großen Einsatz danken“, sagte Thomas Hipp, Geschäftsführender Direktor bei KLS Martin.

Mitarbeiterzahl steigt, Unternehmen investiert in Arbeitsplätze

Die Mitarbeiteranzahl stieg im vergangenen Jahr um 11 Prozent auf über 2.100 Mitarbeitende weltweit. Rund 50 Prozent der Angestellten befinden sich an den deutschen Unternehmensstandorten in Freiburg, Mühlheim an der Donau und Tuttlingen.

Auch in Zukunft möchte das Unternehmen am Wachstumskurs festhalten. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen den Erfolg für die KLS Martin Group aus. Auch in Zukunft möchten wir attraktive Arbeitsplätze bieten und investieren allein an unseren deutschen Standorten in den nächsten fünf Jahren einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in neue Gebäude und die Revitalisierung bestehender Räumlichkeiten. Erst vor kurzem haben wir ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück nahe unserem Firmengelände in Mühlheim an der Donau erworben. Für uns als internationales Unternehmen, das rund 90 Prozent des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet, ist das ein starkes Bekenntnis zum Standort Deutschland und auch ein Zeichen an unsere Mitarbeitenden“, sagte Christian Leibinger, Geschäftsführender Direktor.