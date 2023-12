Wer das Parkhaus am Tuttlinger Krankenhaus nutzt, hätte eigentlich längst dafür zahlen müssen. Doch noch immer können Besucher und Mitarbeiter des Klinikums kostenlos rein- und rausfahren. Was steckt dahinter?

Offenbar die Technik. In dem Parkhaus muss man nicht wie üblich ein Ticket ziehen, es arbeitet mit einem Kamerasystem, das die Nummernschilder beim Ein- und Ausfahren scannt. Und dabei haben sich nun offenbar „technische Anschlussprobleme“ ergeben, wie Aline Auer, Pressesprecherin des Klinikums, auf Nachfrage mitteilt.

"No Internet" sagt das Display bei der Ausfahrt vom Parkhaus am Tuttlinger Klinikum. Offenbar ist die Leitung noch nicht angeschlossen. (Foto: Dorothea Hecht )

Vorerst weiter kostenlos

Nun laufe der kostenlose Probebetrieb eben weiter, ab dem 8. Dezember sollen die technischen Probleme aber behoben und das Parkhaus kostenpflichtig sein.

Kostenlos Parken soll dann auch in der Umgebung nicht mehr möglich sein. Er habe das mit Klinik-Geschäftsführer Sebastian Freytag abgesprochen, sagte Oberbürgermeister Michael Beck kürzlich bei den Haushaltsberatungen. „Wenn der Landkreis vier Millionen Euro investiert, dann muss das Parkhaus auch voll sein.“

Noch nicht relevant: Die Infotafel zur Funktionsweise des Parkhauses am Klinikum Tuttlingen ist abgeklebt. (Foto: Dorothea Hecht )

Damit „die Leute nicht vor den Garagen der Nachbarschaft parken“, so Beck weiter, werde die Stadt in umliegenden Straßen Anwohnerparken einführen. Nur Bewohner dürfen ihre Autos dann dort abstellen, einen entsprechenden Ausweis gibt es bei der Stadtverwaltung für derzeit 30 Euro jährlich.

Anwohnerparken soll teurer werden

Diese Gebühr soll sich aber bald ändern - auch das klang in den Haushaltsberatungen an. 100 Euro seien avisiert, sagte Michael Herre, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung. Sicher ist da aber noch nicht. Erst im Frühjahr soll der Gemeinderat darüber beraten und einen Beschluss fassen.

Klar ist: Es soll dann einen einheitlichen Preis für alle geben. Momentan erhalten manche Anwohner die Parkausweise noch kostenlos. Das sei „historisch so gewachsen“, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Diese Ungleichheit wolle man beseitigen. Selbstverständlich werde die Stadtverwaltung vor der Änderung alle Anwohner im Vorfeld informieren und anschreiben.

Empfohlene Artikel Kostenlose Zeitschrift Damit hat niemand gerechnet: Tuttlingen stellt Stadtmagazin ein q Tuttlingen

Weitere Schritte im Parkkonzept angedacht

Apropos Parken: Auch über weitere Änderungen denkt die Stadtverwaltung für 2024 nach. In einem 2021 beschlossenen Parkkonzept ist unter anderem vorgesehen, das Innenstadt-Parken teurer zu machen und eine Höchstparkdauer auf dem Parkplatz am Festplatz einzuführen. Wann und in welcher Form genau das passiert, sei aber noch nicht fix, sagt Specht.