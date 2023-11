„Klingende Bergweihnacht“ in Tuttlingen

Weihnachten steht vor der Tür und jeder steckt in den Vorbereitungen für das große Fest. Wenn mal wieder der Weihnachtsstress eingekehrt ist, dann lädt die „Klingende Bergweihnacht“ die Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein, um die Zuhörer aus dem Alltagsstress zu entführen. In der Tuttlinger Stadthalle steht sie am Freitag, 30. Dezember, um 20 Uhr auf dem Programm.

Die „Klingende Bergweihnacht“ ist in den vergangenen Jahren zu einem Highlight der Schlager-Szene avanciert. Hier treffen sich die Granden aus Schlager und Volksmusik und sorgen gemeinsam für einen unvergesslichen Abend. Auf dem Programm stehen wieder viele Stars der Szene.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder gewandelt. Der gelernte Koch erhielt den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik.

„Ich hab’ noch Sand in den Schuh’n aus Hawaii“, „Schwarze Madonna“ und „Michaela“ ‐ jeder ernsthafte Schlager-Fan kann locker ein halbes Dutzend Lieder von Bata Illic mitsingen. Er ist einer der Schlagersänger, die noch immer für stehende Ovationen sorgen.

17 Jahre lang war Geri der Klostertaler als Sänger, Musiker und Komponist fixer Bestandteil der „Klostertaler“. Die Kraft der Heimat, seine starken Familienbande und sein musikalischer Weg machten ihn zu dem, was er heute ist: ein Vollblutmusiker, der auf der Bühne alles gibt.

Alexandra Hofmann erreichte zusammen mit ihrer Schwester Anita als Geschwister Hofmann und später als Anita & Alexandra Hofmann vor allem in der Schlagerszene Bekanntheit. 2022 trennte sich das Duo und schlug jeweils Solopfade ein.

Nadin Meypo gilt als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur war gerade mit Semino Rossi auf ausverkaufter Tournee unterwegs. Nachdem sie bereits letztes Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation das Publikum überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf die Entertainerin Nadin Meypo freuen.

Gemeinsam entführen sie ihr Publikum aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit und sorgen mit ihrer Musik für ein stimmungsvolles Konzert, das zum Träumen, Schunkeln und Abschalten einlädt.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Ticketbox Tuttlingen, unter Telefon 07223/9534466, und auf