Klangfarben-Konzert im Kulturhaus

Das Vokalensemble Klangfarben gibt am Samstag, 7. Oktober, ein Konzert im Kulturhaus im Bürgerpark. Unter der Leitung und mit Begleitung von Joachim Brenn geben die 18 Sängerinnen ein ganz vielfältiges Repertoire mit ruhigen Balladen, fetzigen Pop-Songs und witzigen deutschsprachigen Stücken zum Besten. Von einem ruhigen Abendlied als Kanon gesungen, über Stücke von Max Raabe bis hin zu dem ein wenig schrägen Popsong „Royals“ von Lorde gibt es ein manchmal erstaunlich gegensätzliches Programm. Hinzu kommen Soloeinlagen unter anderem von Jana Brenn, die mit Ihrer Ukulele ganz eigene, zum Teil gerappte und neu zusammengestellte Stücke präsentiert, zum Beispiel von Twenty One Pilots oder Taylor Swift.

Frei nach dem Motto „für Frauen ist das kein Problem, so was machen sie mit links...“ erwartet die Gäste ab 20 Uhr ein abwechslungsreicher, klangerfüllter Abend in den besonderen Räumlichkeiten des Kulturhauses im Bürgerpark. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und bei der Ticketbox Tuttlinger Hallen in der Königstraße 13.