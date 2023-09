Am Weltkindertag hat die Kriminalpolizei Rottweil heute in den Landkreisen Rottweil, Konstanz, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar bei insgesamt 15 Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren die Wohnungen durchsucht. Den Tatverdächtigen wird der Besitz und das Verbreiten von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vorgeworfen. Die Polizei stellte in Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften Rottweil und Konstanz rund 25 elektronische Speichermedien sicher.

Polizeihunde im Einsatz

Federführend leitete der Arbeitsbereich Kinderpornografie der Kriminalpolizeidirektion Rottweil den Einsatz, der längere Zeit vorbereitet und zusammen mit den örtlichen Kriminalkommissariaten durchgeführt wurde. So waren mehr als 35 Kräfte der Polizei Konstanz im Einsatz. Darunter auch zwei Polizeihunde.

Die konsequente Verfolgung der Straftaten in diesem Bereich ist eine wichtige Aufgabe. Staatsanwältin Sama Martina

Dass die Maßnahmen am Weltkindertag durchgeführt worden sind, ist kein Zufall, sagt der Leiter der Rottweiler Kriminalpolizeidirektion, Polizeivizepräsident Thomas Föhr: „Zum Schutz der Kinder arbeiten die Kolleginnen und Kollegen täglich intensiv und professionell, um Tätern und Mittätern das Handwerk zu legen. Mit den heutigen Durchsuchungsmaßnahmen am Weltkindertag setzen wir ein Zeichen.“

Auch für die Staatsanwaltschaften hat die Bekämpfung in diesem Bereich einen sehr hohen Stellenwert. „Die konsequente Verfolgung der Straftaten in diesem Bereich ist eine wichtige Aufgabe“, sagt Staatsanwältin Sama Martina von der Staatsanwaltschaft Rottweil.

Untersuchung gehört zu laufendem Verfahren

Weil es sich bei den Durchsuchungen um einen Teil noch laufender Ermittlungen handelt und die Beweismittel erst ausgewertet werden müssen, können noch keine Angaben zum Ausgang der Verfahren gemacht werden.

Da der Umgang mit kinderpornografischen Inhalten einen Verbrechenstatbestand darstellt, haben Täter im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr und der Einziehung ihrer zur Tatbegehung genutzten Technik zu rechnen.