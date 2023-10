Wenn ich mich so von der Seite anschaue, nach einem üppigen Abendmahl, könnte ich auch fast vier Jahre nach der Geburt meines zweiten Kindes als im fünften Monat schwanger durchgehen. Mindestens! Mit etwas Glück und meinem alten Mutterpass könnte ich es eventuell sogar in den Vorverkauf beim hiesigen Kinderkleiderbasar schaffen.

Wo sind all die Kilos nur hergekommen? Angeschlichen haben sie sich ‐ heimlich still und leise, damit sie nicht so auffallen. Die einen durch das zu viele Sitzen vor dem PC, die anderen durch die zu vielen zweiten Portionen, wenn ich doch schon satt war, andere mit der Schwangerschaft.

Ich würde gerne sagen „Also für die kann ich nichts!“ Doch dann sehe ich andere Mütter, nicht mit zwei, sondern mit vier, fünf, sogar sieben Kindern, die immer noch in ihre Klamotten von vor 20 Jahren passen. Gemein, das sind nur gute Gene, möchte ich sagen und weiß doch, dass es nur eine gibt, der ich die Schuld geben kann. Mir selbst!

Und so lange ich meinen werten Popo also nicht nach oben bekomme und endlich Sport mache, tröste ich mich mit den Worten meiner Großen: „Mama, wir lieben dich so sehr ‐ auch wenn du dick und alt bist.“