KG-Zug überrollt den Tabellenzweiten

In der Ringer-Verbandsliga hat die KG Wurmlingen/Tuttlingen den Tabellenzweiten TSG Nattheim mit 19:6 förmlich überrannt. In der Landesliga triumphierte der ASV Nendingen in einem Punktefeuerwerk mit 20:11 über die Neckarunion Münster-Remseck.

Verbandsliga: KG Wurmlingen/Tuttlingen ‐ TSG Nattheim 19:6. ‐ Einmal im Rollen, scheint der KG-Zug von nichts aufzuhalten sein. Mit viel Kampfgeist wurde dem Tabellenzweiten aus Nattheim nicht der Hauch einer Chance gegönnt.

Gentrit Mustafa und Luca Ilardo bissen für das Team in den sauren Apfel, um durch Gewichtsreduktion eine Gewichtsklasse „abkochen“. Aber auch Coach Marc Buschle selbst schnürte die Ringerstiefel. Im Bantamgewicht bis 57 Kilogramm startete für die KG Gentrit Mustafa gegen Edmond Domokos. Der Ungar ist im griechisch-römischen Stil international aktiv und erlebte gegen Mustafa sein blaues Wunder.

Es folgte Samuele Varicelli im Schwergewicht, der ebenfalls mit Mihaly Nagy einen für Ungarn international startenden Athleten vorgesetzt bekam, der zudem noch fast 14 Kilogramm mehr Gewicht auf die Waage brachte. Doch Samuele ließ sich dadurch nicht beirren und holte einen nicht unbedingt erwarteten 5:3 Punktsieg. Im Halbschwergewicht trat Marc Buschle an, um seinem Team zu helfen. Das gelang ihm sehr gut. Mit seinem souveränen 6:1-Punktsieg ging er von der Matte. Einen spektakulären Kampf boten Luca Ilardo und Akif Sen. Insgesamt 29 Wertungspunkte wurden hier verteilt. Ilardo zeigte eine tolle Leistung, verlor am Ende hauchdünn mit 14:15 Wertungspunkten.

Matteo Maffezzoli hatte wenig Mühe im Kampf gegen Andreas Wiedemann. Nach deutlicher Punkteführung konnte er noch vor der Pause durch zwei Durchdreher hintereinander einen Technischen Überlegenheitssieg einfahren. Seine blendende Verfassung bestätigte einmal mehr Anton Klymentov auch im Kampf gegen Bernhard Amann. Er ließ seinem Kontrahenten keine Chance und kam insgesamt dreimal mit tollen Aushebern zu vier Wertungsunkten. Nach etwas mehr als vier Minuten gewann er schließlich hochverdient durch Technische Überlegenheit. Etwas ruppig zu ging es bei der Paarung Shtegtar Vrajolli gegen Tobias Kuhn. Doch „Shtegu“ ließ sich hiervon nicht aus der Ruhe bringen und behielt stets klaren Kopf. Nach kurzzeitigem Rückstand konnte er mit einem hervorragend vorbereiteten Beinangriff vier Wertungspunkte erzielen. Dies ließ den Kampf zu seinen Gunsten drehen und sein 8:4 Punktsieg brachte auch seine KG uneinholbar in Front ‐ der Gesamtsieg war somit sichergestellt. Dominik Reichle traf daraufhin zum Kampf gegen Jan Riek auf die Matte. Auch er wollte sich dabei von seiner besten Seite zeigen, was ihm beim 4:1-Punktsieg gegen den unbequemen Gast auch eindrucksvoll gelang.

Im letzten Kampf traf dann Markus Möll auf Jürgen Hartung. In diesem Fight egalisierten sich beide Ringer lange Zeit; vor der Pause gelang dabei Möll durch eine schöne Konteraktion die 2:1-Führung. Nach einer Unachtsamkeit musste Möll in der zweiten Kampfrunde den Rückstand hinnehmen, den er im weiteren Kampfverlauf nicht mehr drehen konnte und somit mit 2:4 Punkten das Nachsehen hatte.

Die Kämpfe: 57F: Gentrit Mustafa ‐ Edmond Domokos 4:0 TÜ (16:0); 130G: Samuele Varicelli ‐ Mihaly Nagy 1:0 PS (5:3); 61G: ‐ Mohammad Sadiqi 0:4 KL (0:0); 98F: Marc Buschle ‐ Marius Oechsle 2:0 PS (6:1); 66F: Luca Ilardo ‐ Akif Sen 0:1 PS (14:15), 86G: Matteo Maffezzoli ‐ Andreas Wiedemann 4:0 TÜ (15:0); 71G: Anton Klymentov ‐ Bernhard Amann 4:0 TÜ (15:0); 80F: Shtegtar Vrajolli ‐ Tobias Kuhn 2:0 PS (8:4); 75F: Dominik Reichle ‐ Jan Riek 2:0 PS (4:1); 75G: Markus Möll ‐ Jürgen Hartung 0:1 PS (2:4).

Landesliga: ASV Nendingen ‐ Neckarunion Münster-Remseck 20:11. ‐ Vor mehr als 350 Zuschauern haben die Nendinger Schwerathleten einen 20:11-Sieg gegen die Neckarunion Münster-Remseck eingefahren. Zu alter Stärke hat Dennis Buschle zurückgefunden, mit Leon Tscherter machte er kurzen Prozess und legte ihn auf die Schultern. Hart umkämpft war erneut die Gewichtsklasse bis 61 kg. Nachwuchsringer Nelio Rothfelder brachte seinen Gegner Mostafa Ahmadi zwar konditionell arg in Bedrängnis, musste der Erfahrung seines Kontrahenten aber Respekt zollen und sich nach Punkten geschlagen geben.

Das Publikum zeigte sich hier mit den Kampfrichterentscheidungen nicht ganz einverstanden, da der Gegner zunehmend passiv rang, was nicht geahndet wurde. Konzentriert kam Jonathan Wernz zum viel umjubelten 12:0-Punktsieg. Eine Punktefeuerwerk wurde in der Gewichtsklasse bis 66 KG gezündet. Mit schönen Aktionen kam Luis Ilijev zum umjubelten 14:5-Punktsieg. Ähnlich erging es Lucas Braunbart gegen Amir Merin Ghidy. Trotz aller Bemühungen verbuchte der Gegner den Sieg mit 5:9-Punkten für sich, sodass die Gäste mit 10:11 in Führung lagen.

Doch sie hatten die Rechnung ohne den ASV gemacht. Der bislang unbesiegte Gästeringer Amin Haddidi war eine Gewichtsklasse aufgerückt und trat gegen Meisterringer Tim Baur an. Gewohnt souverän beherrschte Baur den Kampf und konnte dem Gast bei einem Stand von 4:0 seine erste Niederlage beibringen. Yan Ceaban hatte mit Ali Hammoud einen unbequemen Gegner, den er jedoch in der zweiten Hälfte mit 15:0 auspunktete. Somit sicherte Ceaban im zweitletzten Kampf den umjubelten Sieg.

Im letzten Kampf setzte das Nendinger Urgestein Stefan Rutschmann dann noch einen drauf. 16:0-Punkte in Führung liegend, konnte er seinen Gegner kurz vor Ende der ersten Kampfhälfte schultern.