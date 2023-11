Dass sich die Drogen in seinem Besitz befanden, gibt der Angeklagte frühzeitig zu. Ob er sie verkaufen oder sie seinem Hintermann wirklich nur zurückbringen wollte, lässt sich nicht abschließend klären. Richterin Beate Philipp nimmt dem Mann die hehren Ziele nicht ab. An der Bestrafung wegen Handels mit Betäubungsmitteln hätte dies aber auch nichts geändert.

Als das zweite Polizeiauto am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 23.50 Uhr, zur Unterstützung bei einer Verkehrskontrolle auf der Stuttgarter Straße eintrifft, steht das Fahrzeug in der Mitte quer auf der Fahrbahn. Vier Personen sind ausgestiegen und stehen bei den Polizisten neben dem Pkw. „Das Auto musste weg. Das ist ja eine große Straße. Ich habe dann gefragt, ob jemand das Auto wegstellen kann. Aber von denen hatte keiner eine Fahrerlaubnis“, sagt ein 31-jähriger Erster Polizei-Hauptmeister vom Tuttlinger Revier.

Die Drogen sind schon verkaufsfertig portioniert

Bevor er sich dann aber ans Steuer setzt, durchsucht er sicherheitshalber den Wagen. Im Kofferraum wird er fündig. „Da war die schwarze Tasche. Sie hat stark nach Marihuana gerochen“, erklärt der Polizist im Zeugenstand. Darin findet er: 89 Tütchen mit jeweils zwei Gramm Inhalt, verkaufsfertig verpackt sowie eine Feinwaage. Insgesamt fast 177 Gramm.

Wem die Drogen gehören, ist bei der Vernehmung auf der Wache schnell geklärt. Drei Männer belasten einen heute 28-Jährigen, der den Besitz dann auch einräumt. So weit, so stimmig. Dann gehen die Angaben aber auseinander. Der junge Mann aus Gambia, der 2014 nach Italien kommt und seit 2016 in Deutschland lebt, gibt bei der Vernehmung an, die Drogen in einer Diskothek in Tuttlingen verkaufen zu wollen.

Falsch verstanden? Und auf einmal spricht der Angeklagte mit dem Polizisten

Bei der Verhandlung ist davon aber nicht mehr die Rede. Der Erste Polizei-Hauptmeister habe ihn - bei der Vernehmung in englischer Sprache und ohne Dolmetscher - vielleicht falsch verstanden. Für den Pflichtverteidiger ist klar: Damit seien die Aussagen aus der Vernehmung nur bedingt zu gebrauchen. Dies schließt der Polizist aus. Zumal der Angeklagte auch während der Verhandlung - im Dialog mit dem Polizisten - durchaus verständliches Englisch spricht. Dort erklärt er mehrfach, dieses Mal unterstützt durch eine Dolmetscherin, er habe die Drogen an seinen Hintermann zurückgeben wollen.

In seiner Aussage vor Gericht sagt er, er habe damals keine Arbeit und kein Geld gehabt. Bei einem Afrika-Festival in Tübingen sei er dann von „Fabio“ angesprochen worden, ob er nicht arbeiten möchte. „Ich habe da was, du verkaufst es und wir verdienen beide“, soll er gesagt haben. Arglos will der junge Mann zugestimmt haben. Fünf Tage später händigt ihm der Deutsche, der in der Schweiz leben soll, die Drogen und die Waage aus. Er solle das Marihuana verkaufen, pro Tütchen 20 Euro. Die Einnahmen sollen geteilt werden. „50:50“, sagt der Angeklagte, sei die Verabredung gewesen.

Kein Ort, keine Uhrzeit, keine Telefonnummer: Wie sollte ein Treffen möglich sein?

Ob er wirklich die Drogen verkaufen wollte, wird nicht klar. Die Geschichte, die er dem Gericht vorsetzt, erscheint eher unglaubwürdig. Obwohl er keinen Ort, keine Uhrzeit kannte und von „Fabio“ nur mit unterdrückter Nummer angerufen worden war, will er seinen Hintermann suchen und die Drogen zurückgeben. Deshalb sei er mit den Drogen im Auto unterwegs gewesen. Eine Einlassung, die nicht so überzeugend wirkt, meint Richterin Philipp.

Polizei verpasst es, nach Hintermann zu suchen

Eigentlich hatte sich „Fabio“ eine Woche nach der Übergabe der Drogen wieder melden wollen. Daraus wird nichts. Denn das Mobiltelefon, das er dem Angeklagten gibt, ist - nachdem es auf den Boden gefallen war - nicht mehr bedienbar. Ein Beamter der Rauschgiftermittlungsgruppe sagt aus, dass er die Daten des Telefons dennoch habe auslesen können. Was auf dem Handy war, kann er nicht mehr beantworten. Zudem stellt sich heraus, dass man nicht nach einer Schweizer Nummer gesucht habe, um möglicherweise an „Fabio“ heranzukommen. „Es ist doch nicht strafbar aus der Schweiz anzurufen“, meint der Polizist, der schlecht vorbereitet wirkt. Aber selbst ein Schöffe stellt fest, dass sich der Hintermann doch wahrscheinlich nochmals gemeldet haben wird. „Er wollte doch sein Geld oder wenigstens das Marihuana zurück“, merkt er an.

Angeklagter kommt mit Geld- und Bewährungsstrafe davon

Für die Strafe ist all das nicht relevant. Indem er die Tasche mit den Drogen annahm, war der Straftatbestand des Handels mit Betäubungsmittel schon gegeben. Bei den 177 Gramm war die erlaubte Mindestmenge mehrfach überschritten. Dies bedeute, so meinte Philipp, einen Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahren. Der Angeklagte kam mit einem halben Jahr auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 3500 Euro noch gut davon. Dem Mann mit Duldungsstatus, der bereits einmal schon nach Italien wieder ausreisen sollte, wurde zu gute gehalten, dass er sich in sieben Jahren in Deutschland bisher nichts habe zu Schulden kommen lassen, dass er keine Drogen konsumiert habe und, dass er eine Festanstellung in Aussicht habe. Seit Februar verdient er zwischen 1900 und 2400 Euro.

„Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bezahle das Geld. Aber ich will meine Arbeit nicht verlieren“, sagte er. „Nehmen Sie die Verurteilung als Warnung“, mahnte Philipp. Von Staatsanwaltschaft wie Verteidigung wurde kein Einspruch eingelegt. Das Urteil ist rechtskräftig.