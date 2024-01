Seit rund acht Monaten entsteht in der Rudolf-Diesel-Straße in Tuttlingen eine neue Kaufland-Filiale. Die Arbeiten dafür liegen im Zeitplan, sodass noch in diesem Jahr eröffnet werden kann.

Nach über 50 Jahren hat der Realmarkt im April 2022 an der Stelle geschlossen, das Gebäude wurde abgerissen. Nun, fast zwei Jahre später, steht dort ein neues Gebäude im Rohbau.

Arbeiten im Zeitplan

„Wir befinden uns mit den Arbeiten weiterhin im Zeitplan, liegen auch hinsichtlich der Kosten im Rahmen und werden rechtzeitig bis zum Weihnachtsgeschäft 2024 eröffnen können“, sagt Dominik Knobloch von der Kaufland-Unternehmenskommunikation. Eine genaue Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. Nur soviel: „Wir bewegen uns in einem deutlich zweistelligen Millionenbereich.“

Aktuell sind die Arbeiten am Dach an der Reihe

Und was wird aktuell gemacht? „Aktuell erfolgen Dachabdichtung inklusive Wärmedämmung, Arbeiten an der Fassade sowie erste Maßnahmen an der Haustechnik“, erzählt Knobloch.

Abhängig vom Wetter soll Mitte Februar dann bereits mit der Verlegung des Fußbodens sowie der Installation der Sprinkleranlage begonnen werden. „Technisch aufwändig war vor allem die Pfahlgründung aufgrund der eingeschränkten Tragfähigkeit des Untergrundes“, erinnert sich der Pressesprecher.

Getränkemarkt ist integriert

Rund 10.000 Quadratmeter umfasst das komplette Baugrundstück. 3700 davon sind für die Verkaufsfläche des ebenerdigen Marktes geplant. Anders als bei dem ehemaligen Real ist ein Getränkemarkt inklusive.

Neben dem eigentlichen Kaufland soll auch ein Bäcker, ein Metzger, ein Schuh- und Schlüsseldienst, ein Toto-Lotto-Laden mit Paketstation sowie ein Frisör einziehen.

Auf dem Gelände befinden sich neben Parkplätzen, Fahrrad-Stellplätzen auch Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes, sowie ein Rad- und Fußweg zur Nendinger Allee, um den Donauradweg anzubinden.