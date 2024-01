Eine Spendenaktion, um eine Kirche kaufen zu können? Das hat es in Tuttlingen noch nie gegeben. Die Gemeinde der koptischen Christen möchte die Martinskirche übernehmen, doch ihre eigenen Barschaften reichen nicht aus.

Bereits seit Dezember läuft der Spendenaufruf auf der Plattform gofundme.com. Dort können Menschen Projekte vorstellen und um Spenden beten. Häufig geht es auch um persönliche Schicksale und die Bitte um finanzielle Unterstützung in individuellen Notlagen.

Gruppe nutzt Martinskirche schon seit 20 Jahren

Um eine individuelle Notlage handelt es sich bei den Kopten zwar nicht, allerdings um einen großen Wunsch: „Wir möchten die Martinskirche sehr gerne kaufen, um endlich eine eigene Kirche zu haben“, erklärt Mariana Abd Rabo.

Schon seit rund 20 Jahren nutzt die Tuttlinger Gemeinde der koptisch-orthodoxen Christen das Kirchengebäude. Meistens einmal pro Monat wird dort Gottesdienst gefeiert.

Wir würden diesen Verkauf sehr begrüßen. Philine Blum

Die Gemeinde sei über die Jahre gewachsen, sagt Abd Rabo. Rund 70 Mitglieder umfasst sie derzeit, die aus Tuttlingen selbst und der Umgebung kommen. Da die nächste koptisch-orthodoxe Gemeinde in Stuttgart oder Freiburg sei, reise manch ein Tuttlinger Gottesdienstbesucher sogar aus Villingen, Konstanz oder Friedrichshafen an.

Drei Gebäude werden fast gleichzeitig verkauft

Die Martinskirche steht bereits seit einigen Monaten zum Verkauf. So trennt sich die evangelische Kirche derzeit von einigen ihrer Gebäude. Gleich drei werden nahezu gleichzeitig abgestoßen.

Neben der Martinskirche ist es das Haus neben der Stadtkirche, das jüngst an die Wohnbau verkauft wurde. Das große Gemeindehaus an der Gartenstraße soll in absehbarer Zeit an die Stadt Tuttlingen übergehen, die künftig die Musikschule dort unterbringen wird.

Die Martinskirche in den Händen der koptischen Gemeinde - für die evangelische Kirche wäre das die Ideallösung. „Wir würden diesen Verkauf sehr begrüßen, weil die Kirche dann weiterhin als Kirche genutzt werden würde“, hatte sich Pfarrerin Philine Blum bereits vor einigen Monaten geäußert.

Kopten spalteten sich früh ab

Doch wer sind die Kopten überhaupt? Es handelt es sich dabei um eine der ältesten christlichen Kirchen, die sich nach einem Disput über das Christusbild von der restlichen Kirche abspalteten. Ansässig ist sie vor allem in Ägypten sowie einigen anderen Ländern im Nahen Osten.

In Deutschland leben rund 20.000 Kopten, ihr Zentrum im deutschsprachigen Raum ist das Kloster Waldsolms-Kröffelbach nördlich von Frankfurt. In Tuttlingen sind es neben Ägyptern auch Syrer, die der koptisch-orthodoxen Gemeinde angehören.

Auch Mariana Abd Rabos Familie stammte ursprünglich aus Ägypten. Geboren wurde die heute 38-Jährige allerdings im Sudan und kam mit drei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. Als pharmazeutisch-technische Assistentin arbeitet die zweifache Mutter in einer Apotheke.

Wir arbeiten mit dem Glauben und sind zuversichtlich, dass es klappt. Mariana Abd Rabo

In der Tuttlinger Gemeinde der koptischen Christen fungiert sie als Sprecherin und ist Mitglied des achtköpfigen Kirchengemeinderats. Sie war es auch, die nun die öffentliche Spendenaktion ins Leben rief.

Rund 400.000 Euro für die Kirche

Denn: Das Problem der koptischen Gemeinde ist, dass sie den Immobilienkauf komplett selbst finanzieren müssen. Rund 400.000 Euro müssen die Tuttlinger Kopten für die Martinskirche auf den Tisch legen, schildert Abd Rabo.

„Die Hälfte davon haben wir schon selbst zusammen bekommen“, so die 38-Jährige. Es gäbe Gemeindemitglieder, die 20.000 Euro auf einmal gegeben hätten, andere hätten Daueraufträge von 200 bis 250 Euro monatlich eingerichtet. Auch einen Kredit würde die Gemeinde aufnehmen, doch die Bank wolle mehr Eigenkapital sehen, sagt Abd Rabo.

Auf der Online-Spendenplattform bittet die Gemeinde nun um weitere 150.000 Euro. Die Resonanz darauf ist bislang verhalten - nur 3.450 Euro sind bislang eingegangen. Noch im Januar habe man sich eigentlich mit der evangelischen Kirche einigen wollen, meint die Sprecherin. „Wir arbeiten mit dem Glauben und sind zuversichtlich, dass es klappt.“