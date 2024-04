Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz übernimmt den Vertrieb seiner Produkte in den Benelux-Ländern künftig selbst. Bislang war dafür ein externer Dienstleister, die Firma Stöpler, zuständig. Wie Storz mitteilt, hat es Stöpler nun den Geschäftszweig abgekauft. Über den Verkaufspreis haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Es gehe dabei um sämtlich Vertriebs- und Serviceaktivitäten in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg, heißt es in der Pressemitteilung. 20 Jahre lang hat Karl Storz dafür mit Stöpler zusammengearbeitet und sich damit nach Unternehmensangaben eine „starke Position“ in den Benelux-Märkten aufgebaut.

Seit 2. April arbeiten nun 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher bei Stöpler waren, bei Karl-Storz-Vertriebsgesellschaften in Brüssel und Utrecht. Luxemburg wird von Belgien aus mit betreut.

So sieht das neue Büro von KARL STORZ Endoscopy Belgium nv in Brüssel aus. (Foto: Karl Storz )

Was Karl Storz sich davon verspricht? Das Tuttlinger Familienunternehmen wolle mit der Akquisition „noch näher an seine Kundinnen und Kunden heranrücken“, schreibt es in der Pressemitteilung, besonders was individuelle Bedürfnisse bei Produkten und Dienstleistungen angehe. „Der damit einhergehende, direkte Kontakt hilft uns dabei, eine ideale Beratung bei den zunehmend komplexeren, digitalen Produkten und integrierten Lösungen anzubieten“, sagt Kibo Hyman, Managing Director von Karl Storz Benelux. Ziel sei es, die Marktposition in den Benelux-Ländern weiter auszubauen.

Strategie auch in anderen Ländern

Auch in anderen Ländern hat der Endoskope-Spezialist bereits auf Direktvertrieb umgestellt. In den letzten beiden Jahren war das laut Unternehmen in Polen, Bulgarien, Ungarn, Saudi-Arabien und Chile der Fall.

Für die Kundinnen und Kunden in den Benelux-Ländern soll der Übergang möglichst reibungslos laufen. Daran hätten die Teams von Karl Storz und Stöpler in den vergangenen Monaten gearbeitet.

Karl Storz zählt zu den international führenden Anbietern in der Endoskopie. In dritter Generation beschäftigt das Familienunternehmen weltweit 8.800 Mitarbeitende in mehr als 40 Ländern - allein im Raum Tuttlingen sind es 3.000 Beschäftigte. Der Umsatz lag 2022 bei 2,05 Milliarden Euro. Stöpler besteht nach eigenen Angaben seit 116 Jahren und vertritt in den Benelux-Ländern namhafte Hersteller medizinischer Geräte, Möbel und Einwegartikel, vor allem Utensilien rund um den Operationssaal.