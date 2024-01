Bisher ist das Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Karl Storz vor allem für seine Endoskope und Komplettlösungen für den Operationssaal bekannt. Nun expandiert das Familienunternehmen in den Bereich innovativer Softwarelösungen. Dazu hat Karl Storz den britischen KI-Spezialisten Innersight Labs (ISL) mit Sitz in London übernommen.

Aus CT- und MRT-Bildern werden 3D-Modelle

Die Kunden von Karl Storz könnten sich künftig auf 3D-Modelle freuen, die aus medizinischen CT- oder MRT-Scans erstellt worden sind. Dadurch würde das Operieren erheblich erleichtert und erfolgreicher, schreibt Karl Storz in einer Pressemitteilung.

Die Entwicklung unserer Produkte im Bereich der Robotik wird vom KI-Know-how von ISL enorm profitieren. Stephan Abele

„Wir wollen weiterhin Pionierarbeit in der Medizintechnik leisten, insbesondere in den Bereichen Software und Robotik. Der Forschungshintergrund, den ISL mitbringt, passt ideal zu unserer Vision, Mission und unseren strategischen Zielen“, betont Thorsten Molitor, leitender Vice President für Marketing und weltweiten Verkauf bei Karl Storz.

Oxford-Absolventen gründen KI-Firma

ISL ist ein britisches Unternehmen, das 2015 von Oxford-Absolventen gegründet wurde. Diese hat die Software Innersight3D entwickelt, die es Chirurgen ermöglicht, ein patientenspezifisches 3D-Modell aus einem CT- oder MRT-Scan zu erstellen. Das geschieht mittels künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen beschäftigt derzeit acht Personen und unterhält ein Büro in Indien.

Der Scan wird nach den verschiedenen Gewebetypen gekennzeichnet und ein interaktives 3D-Modell erstellt. Die dreidimensionale Darstellung kann dann über einen gesendeten Weblink aufgerufen und bearbeitet werden.

Durch die genauere Beurteilung werden die Operationszeit und das Risiko postoperativer Komplikationen verringert, so Karl Storz. Der KI-basierte Algorithmus von ISL senkt den manuellen Aufwand für die Modelle, was die Kosten und die Zeit bis zur Bereitstellung verringere.

Karl Storz erweitert Portfolio gezielt und hat viel vor

Mit der Übernahme von ISL erweitert Karl Storz das bestehende Portfolio gezielt um ein KI-Produkt. Es sei ein weiterer Schritt auf dem Weg, KI in laparoskopischen und robotergestützten Bildgebungslösungen im Gesundheitswesen voranzutreiben.

So will das Unternehmen die umfangreichen Möglichkeiten der KI frühzeitig in die Entwicklung modernster Medizintechnik einfließen lassen und die besten Instrumente mit höchsten Sicherheitsstandards auf den Markt bringen, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch das Team von Karl Storz VentureOne, ein Tochterunternehmen mit Robotik-Schwerpunkt und Standorten in Singapur sowie München, freut sich bereits auf die enge Zusammenarbeit. „Die Entwicklung unserer Produkte im Bereich der Robotik wird vom KI-Know-how von ISL enorm profitieren. Wir freuen uns daher sehr auf die Kooperation und darauf, gemeinsam in diesem Umfeld weiterzuwachsen“, so Stephan Abele, Managing Director von Karl Storz VentureOne.

Über den Kaufpreis von ISL wurde Stillschweigen vereinbart.