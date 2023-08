Tuttlingen

Karaaslan übernimmt den Hirschen in Blumberg

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Mit 21 Jahren hat der Tuttlinger Dogan Karaaslan das Hotel Hirschen in Blumberg gekauft und will es ab dem Herbst führen. Der BWL–Student übernimmt den alteingesessenen Betrieb vom Inhaber–Ehepaar Salomon, das in den Ruhestand geht.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 16:33 Von: Schwäbische.de