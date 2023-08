Kanalarbeiten im nördlichen Stadtgebiet

Einzelne Straßenabschnitte in der Tuttlinger Nordstadt müssen ab Montag, 4. September, aufgrund von Kanal– und Wasserleitungsarbeiten gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Bereits seit mehreren Jahren kümmert sich die Stadtentwässerung um eine umfangreiche Erneuerung der Abwasserkanäle in der Tuttlinger Nordstadt. Die Erneuerung der Kanäle im Sanierungsgebiet 4 konnte Anfang des Jahres abgeschlossen werden. Nun folgt der Abschnitt des Sanierungsgebiets 5.

In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Kanäle in geschlossener Bauweise saniert. Eine Aufgrabung der Straße war hier nicht erforderlich. Ist ein Kanal aber so stark beschädigt, ist eine geschlossene Bauweise nicht mehr möglich. Daher werden nun einige Kanalabschnitte in offener Bauweise mit umfangreichen Tiefbauarbeiten erneuert. Hierbei werden die alten Abwasserleitungen nicht nur durch neue, sondern auch teilweise durch größere ersetzt, um Überstauungen im Falle von Starkregen zu verhindern.

Die Stadtwerke Tuttlingen nutzen die bereits geöffnete Straße und werden an drei Stellen alte Wasserleitungen erneuern. In der Nelkenstraße soll eine neue Leitungsverbindung und ein neuer Druckminderschacht den Wasserdruck optimieren. Diese Maßnahmen tragen zur Versorgungssicherheit mit Trinkwasser bei.

Der geplante Baubereich erstreckt sich über sechs unterschiedliche, räumlich getrennte Straßenabschnitte im nördlichen Stadtgebiet: Berliner Ring, Kreuzung Steigenweg bis Stettiner Straße, KW 36 bis KW 39; Steinstraße, Kreuzung Marienburgstraße bis Brückenstraße, KW 40 bis KW 44; Risibergstraße, Hausnummer 2 bis Balinger Straße, KW 45 bis KW 51; Mittelstraße, Hausnummer 5 bis Hausnummer 11, KW 2 bis KW 9 (2024); Nelkenstraße, Kreuzung Rote Straße bis Kippeneckstraße, KW 10 bis KW 17 (2024); Nendinger Allee, Kreuzung Kniestraße bis Hausnummer 31, KW 27 bis KW 40 (2024).

Die Tiefbauarbeiten sind nur unter Vollsperrung der Straßenabschnitte möglich. Eine Umleitung wird entsprechend eingerichtet. Die Zufahrt zu den Wohnhäusern ist eingeschränkt möglich. Alle Bewohner werden rechtzeitig per Briefeinwurf über zeitlich beschränkte Einschränkungen informiert. Die Ausführung erfolgt durch das Bauunternehmen Behringer Tiefbau.