Das war aber knapp: Ein junger Storch ist aus dem Nest auf der Tuttlinger Stadtkirche gefallen — und hatte Glück: Ein Schneefang–Gitter hielt den Sturz auf. Von dort befreite die Tuttlinger Feuerwehr den noch nicht flugfähigen Vogel und übergab ihm dem regionalen Storchenbeauftragten Manfred Bartler aus Hochemmingen. Der brachte das kaum verletzte Tier in eine Storchenstation in Überreute bei Freiburg, wo er jetzt gut behütet seine Flugübungen fortsetzen kann — bis zum Abheben.

Die BUND–Kamera für den Liverstream des Storchennests auf der Stadtkirche hatte das kleine Drama vor einigen Tagen festgehalten. Beobachter reagierten sofort und riefen die Feuerwehr zu Hilfe. Die kam prompt und fuhr mit der Drehleiter hoch. Im Schneefang–Gitter auf dem Dach lag der hilflose Jungstorch, der wohl bei einer Flugübung das Nest bei der Landung verfehlt hatte. Das Tier wieder ins Netz zurück zu bringen, scheiterte an einigen fehlenden Höhenmetern der Drehleiter, erzählt „Storchenvater“ Manfred Bartler.

Keine Verletzungen

Er übernahm das Tier und untersuchte es auf Verletzungen, indem er es mit einem weißen Tuch abtupfte — im Stoff wäre Blut sofort zu erkennen gewesen. Aber bis auf harmlose Abschürfungen war der übermütige Storch unverletzt. In einer speziellen gepolsterten Kiste wurde er dann in den Breisgau gefahren.

In Überreute ist er nun Teil einer großen Schar von Störchen, die aus ähnlichen Gründen dort gelandet sind. Wenn er dort das Fliegen gelernt hat, wird er sich in wenigen Wochen auf den Weg in Richtung Spanien machen. Glimpflich abgegangen — das ist auch das Fazit des BUND, der der Tuttlinger Feuerwehr für deren beherztes und schnelles Eingreifen dankt.

Storchenbeauftragter freut sich über 2023

Manfred Bartler ist für alle Storchennester in der Region zuständig, wobei sich sein Einsatzgebiet weitgehend mit den drei Landkreisen Schwarzwald–Baar, Rottweil und Tuttlingen deckt. Seine vorläufige Bilanz des Storchenjahrs fällt sehr gut aus. 160 Jungvögel sind auf die Welt gekommen und haben bislang überlebt. Einige können schon fliegen, ein paar noch — das hängt jeweils vom Zeitpunkt des Schlüpfens ab.