Junger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Ein Motorradfahrer hat bei einem Sturz auf der Landesstraße 277 am Montagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Ein 16 Jahre alte Mann fuhr gegen 6 Uhr mit einer Honda JC50 auf der L277 von Tuttlingen in Fahrtrichtung Nendingen. Auf der nassen Straße rutschte das Zweirad in einer Kurve auf Höhe des Steinbruchs nach rechts von der Straße und kollidierte mit einer Leitplanke.

Der 16–Jährige verletzte sich, wie die Polizei mitteilt, bei dem Sturz leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.