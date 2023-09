Eines der Opfer: lebensgefährlich verletzt und im künstlichen Koma. Der vermeintliche Haupttäter: auf der Flucht. Das waren die Fakten nach einer Schlägerei, die sich an Halloween 2022 am Skatepark im Umläufle ereignet hat. In etwas mehr als einem Monat beginnt am Amtsgericht Rottweil die juristische Aufarbeitung der Gewalttat. Zwei damals jugendliche Täter sind wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Verhandlung vor Jugendgericht ist öffentlich

Die Verhandlung gegen die heute 17 und 18 Jahre alten Angeklagten wird ab Dienstag, 17. Oktober, vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Rottweil geführt. Und zwar — trotz des zum Tatzeitpunkt jugendlichen Alters der Angreifer — öffentlich. Das erklärt Timo Neidinger, Justizhauptsekretär am Amtsgericht Rottweil.

Das Interesse an der Aufarbeitung dürfte groß sein. Das Entsetzen nach dem Vorfall war immens. So sehr, dass auch wegen weiterer Auseinandersetzungen zu der Zeit über eine Waffenverbotszone in der Tuttlinger Innenstadt nachgedacht worden war.

Zehn mit Sturmhauben vermummte Personen greifen an

Aber was war an Halloween im Umläufle passiert. Wie die Polizei damals ermittelt hatte, trifft eine mindestens zehnköpfige Gruppe, die sich mit Sturmhauben vermummt hatte, am Skatepark auf sechs junge Leute. Wie viele Personen wirklich beteiligt waren, ließe sich nicht feststellen, sagt Staatsanwältin Sama Martina. Da auch nicht alle Personen identifiziert werden konnte. Es kommt zum Streit.

Mindestens die beiden nun Angeklagten, damals 16 und 17 Jahre alt, schlagen und treten auf ihren Widerpart ein. Ein damals 22–Jähriger wird mit einem Fußtritt hart am Kopf getroffen, fällt unkontrolliert in die Skateanlage und zieht sich durch den harten Aufprall auf dem Asphalt schwerste Kopfverletzungen zu. Er wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, dort unter Lebensgefahr ins Koma versetzt. Die Angreifer fliehen. Bei der Auseinandersetzung, schreibt Martina, werden drei Personen verletzt.

Hauptverdächtiger nach internationalem Haftbefehl gefasst

Der Hauptverdächtige, damals 16 Jahre alt, flieht in die Schweiz, wird per internationalem Haftbefehl gesucht und letztlich Anfang Dezember im Schweizer Kanton Solothurn festgenommen. Dorthin habe er sich wegen verwandtschaftlicher Beziehungen abgesetzt. Weil keine Flucht–, Verdunkelungs– oder Wiederholungsgefahr bestanden habe, wird er nach Auskunft der Staatsanwaltschaft nach rund zwei Wochen wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

In Rottweil werden sich die beiden Angeklagten dem Vorwurf der „schweren Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit Beteiligung an einer Schlägerei“ stellen müssen, wie die Staatsanwältin erklärt. Die Verhandlung findet in Rottweil statt, weil das Jugendschöffengericht für den gesamten Landgerichtsbezirk, und damit auch für Tuttlingen, zuständig ist.