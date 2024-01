Im September 2020 haben Jacqueline Wibiral und Nadine Nagy Makram die Jugendhilfeorganisation Priokid gegründet. Rund drei Jahre später eröffnen die Geschäftsführerinnen nun ihren dritten Standort.

2020 gab es Startschwierigkeiten

„Wir können selbst nicht fassen, was seit der Gründung von Priokid passiert ist“, sagt Jacqueline Wibiral. Und das, obwohl der Start 2020 noch holprig war.

Damals renovierten die beiden mithilfe der Familie ein Haus in der Hohnerstraße, um dort Jugendliche unterzubringen. Doch nach der Eröffnung standen die Räume lange leer. Denn: Die Vermittlung gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Gründerinnen müssen zwei Häuser komplett sanieren

Heute ist die Situation anders. Das Team besteht nicht nur aus den beiden, sondern mittlerweile aus 13 Personen. Und das hat Folgen: „Wir hatten in der Hohnerstraße einfach zu wenig Platz“, erinnert sich Nadine Nagy Makram.

Ein zweiter Standort war schnell gefunden - in der Olgastraße. „Wir mussten das Haus allerdings wieder komplett sanieren und renovieren“, erzählt sie. Rund zehn Monate hätten sie bis zur Fertigstellung gebraucht.

13 Jugendliche untergebracht

Dort und in der Hohnerstraße betreut das Team nun 13 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Insgesamt arbeiten sie mit 20 Jugendlichen zusammen. „Bei uns sind jetzt auch alle Plätze belegt“, sagt Jacqueline Wibiral. „Zumindest bis Ende Januar“, ergänzt Nadine Nagy Makram.

Neue Immobilie in Donaueschingen

Mit der Eröffnung des neuen Standorts waren die beiden dann auch eigentlich zufrieden. „Zumindest so lange, bis wir eine Immobilie in Donaueschingen angeboten bekamen“, so Jacqueline Wibiral.

Da Priokid auch viele Jugendlichen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis betreuen, überlegten sie nicht lange. „Am 1. Januar haben wir den Schlüssel bekommen, am 15. Januar sind die ersten bei uns eingezogen“, erinnert sich Nadine Nagy Makram.

Für uns ist gutes Personal und vor allem gute Netzwerke essenziell wichtig. Jacqueline Wibiral

In den Räumlichkeiten sollen dann vor allem auch ganze Familien einziehen. „Es gibt in der Region nicht so viele Anlaufstellen für Mütter, die schon über 40 Jahre alt sind und einen Platz brauchen“, weiß Nadine Nagy Makram.

Wichtige Kontakte fehlen noch

Was ihnen dort allerdings noch fehlt, sind die richtigen Kontakte. „Wir sind in Tuttlingen mittlerweile wirklich gut vernetzt und haben einige Kooperationen und Partner, die uns unterstützen. Das hoffen wir auch für den Schwarzwald-Baar-Kreis“, so Wibiral. Auch Personal suchen die Gründerinnen noch.

„Für uns ist gutes Personal und vor allem gute Netzwerke essenziell wichtig“, weiß Wibiral. Und obwohl sie wissen, dass auch die Plätze in Donaueschingen schnell vergriffen sind, ist vorläufig erstmal kein weiterer Standort geplant. „Wir sind jetzt grade zufrieden, wie es ist“, fassen die Gründerinnen zusammen.