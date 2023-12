Jubilarfeier der Chiron Group

25, 40 und stolze 50 Jahre: So lange halten 34 Mitarbeiter der Chiron Group die Treue, prägen das Unternehmen über Jahrzehnte mit ihrem außergewöhnlichen Engagement. Dies teilt die Firmenleitung mit. Die Jubilarfeier am Hauptsitz in Tuttlingen war daher „der angemessene Rahmen, unsere Jubilare gebührend zu würdigen“, sagt Cornelia Braun, Senior Vice President Global Human Resources.

50 Jahre Betriebszugehörigkeit feierte: Arnold Steidle. Auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken zurück: Andreas Bold, Thomas Hönig, Petra Kaufmann und Hans-Joachim Micks. Seit 25 Jahren im Unternehmen: Paul Anselm, Holger Bruss, Willi Butsch, Giovanni Caracciolo, Ahmet Demir, Ulrike Dümmel, Andreas Reinhardt Fischer, Jens Friedrich, Alexander Grams, Jens Guder, Sinan Gülal, Ullrich Hellbeck, Thomas Jäger, Marius Jurubita, Hüseyin Katirci, Matthias Keller, Volker Lauche, Martina Lenhardt, Harald Oberschelp, Susanne Reiss, Rainer Rist, Bernhard Rudolf, Thomas Schmidt, Jürgen Schneckenburger, Jürgen Schröder, Elmar Schweizer, Roy Speidel, Andreas Wagner und Wolfgang Zimmermann.