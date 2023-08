Jörg Mauerers Alpenthriller kommt auf die Bühne

Kommissar Jennerwein ermittelt zum ersten Mal im Theater! Der Nr. 1–Bestsellerautor hat seinen erfolgreichen elften Alpenkrimi „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ selbst für die Bühne bearbeitet — als originelles und unterhaltsames Theaterstück. Die opulente Inszenierung bringt zehn Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergastspiele Fürth auf die Bühne, darunter die TV–Stars Sebastian Fischer, Max Beier (beide „Sturm der Liebe“) und Claudia Plöckl („Um Himmels Willen“, „Der Bergdoktor“). Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 29. September, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen als

Der Tod liebt frischen Pulverschnee ... In einer verschneiten abgelegenen Berghütte hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort will Kommissar Jennerwein mit seinem Team feiern. Einmal ohne Ermittlerdruck und Verbrecherjagd gemütlich am Kaminfeuer sitzen und Geschichten erzählen — bei Glühwein und ohne Handyempfang.

Aber war was bedeuten die blutigen Spuren im Schnee, die draußen zu sehen sind? Warum kreist eine Drohne über der Hütte? Warum hat die Gerichtsmedizinerin auf einmal einen neuen Freund? Und welcher unheimliche Schatten streift durch die Nacht?

Während drunten im Kurort die Polizeistation verwaist ist und eine Gestalt leblos in einem versperrten Keller liegt, erkennt Jennerwein, dass er in eine Falle geraten ist, aus der es kein Entkommen gibt. Wenn er sein Team retten will, muss er mit dem Tod Schlitten fahren.

Tickets ab 24,10 Euro gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.tuttlinger–hallen.de