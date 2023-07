„Den Durchbruch schaffen wir“, steht in großen Buchstaben in der Unterführung des Tuttlinger Bahnhofs. Damals war es einer der Sloagens bei der Bewerbung der Landesgartenschau 2018. Bald passiert es wirklich: Denn durch den Bahnhof zur Donau soll es künftig barrierefrei gehen. Mit einem symbolischen Baggerbiss haben am Montag offiziell die Arbeiten begonnen.

Noch trennt eine Mauer die Bahnhofsunterführung vom Donauradweg und dem Koppenland. Schon Ende des Jahres sollen hier aber Radfahrer auf schnellem Weg zur Donau gelangen können. Rund 1,5 Millionen Euro kostet das Projekt, 900.000 Euro davon werden vom Land gefördert.

Mit dem Durchbruch soll Bahnhof attraktiver werden

„Damit schaffen wir einen barrierefreien, ebenerdigen Zugang“, freut sich Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck. Mit dem Durchbruch soll der Bahnhof neben der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes an Attraktivität gewinnen. Denn bisher mussten Radler das Fahrrad am Ende der Unterführung eine Treppe hochtragen, um weiterfahren zu können. Die Fertigstellung des Projekts ist bis Ende dieses Jahres geplant.