Heike Mägerle steht mit beiden Beinen im Leben. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet als Pflegefachkraft im Altenzentrum St. Anna in Tuttlingen und ist ehrenamtlich Reisebegleiterin für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie liebt das Meer und fährt leidenschaftlich gerne Motorrad.

In den letzten Jahren hat sie mit ihrem Mann dessen Elternhaus übernommen und kernsaniert — als altersgerechten Wohnsitz. Im November zogen sie dort ein. Endlich mal durchatmen. Dann kam der 4. Juli, ihr Hochzeitstag. Und eine Diagnose, die alles auf den Kopf gestellt hat: akute Leukämie, Blutkrebs.

Zunächst auf Erschöpfung getippt

Angefangen hat alles mit „einem Durchhänger“, wie Heike Mägerle sagt. Sie war lustlos und erschöpft. Kein Wunder, nach dem ganzen Stress. Die Nendingerin, die seit November in Wurmlingen lebt, wurde krankgeschrieben. Doch ihr Zustand verschlimmerte sich rasch. Atemnot, extreme Erschöpfung und Schweißausbrüche erforderten weitere Untersuchungen und ein Blutbild.

Ihr hat es den Boden unter den Füßen weggezogen

Als der Anruf der Hausärztin kam, der alles veränderte, hat es ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. „Ich habe lauthals geweint“, sagt sie. Noch in dieser Nacht kam die 57–Jährige in die Onkologie nach Villingen–Schwenningen, wo sofort mit der Therapie begonnen wurde. Nach einer Knochenmarkpunktion am nächsten Tag war klar, dass die Chemo allein nicht reichen würde und eine Stammzellenspende ihre einzige Chance auf Heilung ist.

Freunde sowie Kolleginnen und Kollegen haben nun einen großen Registrierungsaufruf mit der DKMS, der Deutsche Knochenmarkspenderdatei, gestartet. Motto „Hilf Heike heilen.“ Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht als Stammzellenspender Leben retten.

Ähnlich wie ein Corona–Abstrich

Die Registrierung funktioniert nicht viel anders als ein Corona–Test. Mit einem Wattestäbchen macht man nach einer genauen Anleitung einen Wangenschleimhautabstrich. Anschließend muss eine Einwilligungserklärung unterschrieben werden — dann geht das Set geht zurück an die DKMS. Im September soll es zudem eine Typisierungsaktion in St. Anna in Tuttlingen geben, teilt Harald Blocher, Kommunikationsreferent der Stiftung Sankt Franziskus — Heike Mägerles Arbeitgeber — mit.

Das war eine unfassbar harte Zeit. Heike Mägerle

Seit mehr als fünf Wochen ist die 57–Jährige nun in der Klinik. Durch die Medikamente ist ihr Immunsystem auf Null. Sie hat Zimmerquarantäne ohne Frischluft, Luft– und Wasserfilter sorgen für Keimarmut. Noch immer sind ihre Werte katastrophal. Sie braucht öfters Blutkonserven und Thrombozyten.

Die nächste Chemo steht an

Dennoch hört sie sich am Telefon stark und kämpferisch an. Sie darf dieses Wochenende nach Hause, eine große Freude nach so langer Zeit — um dann kommende Woche mit der nächsten Chemo zu beginnen. Dadurch gewinne sie Zeit, um einen Spender finden zu können, erklärt Heike Mägerle.

Sie weiß, was durch die Medikamente wieder auf sie zukommen wird: Übelkeit, Erschöpfung bis zum Dämmerschlaf, Wassereinlagerungen, sie muss über eine Sonde ernährt werden. „Das war eine unfassbar harte Zeit“, sagt sie über den gerade beendeten Chemo–Zyklus. Ihre langen Locken hat sie sich bereits vor Beginn der Medikamentation abschneiden lassen.

So viele Menschen denken an sie

Trotz allem denkt sie positiv. Der Aufruf für mögliche Knochenmarkspender, der in ihrem Namen gestartet wurde, war eine ungemein aufmunternde Nachricht für sie. Und sie hofft, dass viele derer, die aufgrund der Altersbegrenzung von 17 bis 55 Jahren nicht als Spender infrage kommen, die Aktion anderweitig unterstützen. Denn jede Typisierung eines Testsets koste um die 40 Euro.

Mit Paketen überhäuft

In der Klinik sorge man sich rührend um sie. „Ich fühle mich megagut aufgehoben, jeder schaut sofort nach mir“, sagt sie. Unheimlich viel Kraft gibt ihr auch ihr Umfeld. Die Familie, die Kinder: der 26–jährige Sohn und die 24–jährigen Zwillingsmädchen. Die Freunde und Bekannten. Pakete mit Büchern kommen für sie an, eine Freundin hat einen MP3–Player mit Musik für sie bespielt. Eine andere hat ihr einen Kindle geschickt, mit ganz vielen E–Books bestückt. „Das baut unheimlich auf“, sagt sie.

Es rührt mich unfassbar. Heike Mägerle

Und nicht zuletzt sind da die Menschen mit Behinderung, die sie über den Tuttlinger Verein FED betreut. „Es rührt mich unfassbar“, sagt sie zu deren Reaktionen. Über ihr Handy, ihre Verbindung zur Außenwelt, erhalte sie Anrufe und Nachrichten. Alle mit einer Botschaft: „Bitte komm wieder zurück.“ Das hat Heike Mägerle fest vor. Aber dafür braucht sie die Hilfe von möglichst vielen Menschen.

Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/heike ein Registrierungsset nach Hause bestellen .