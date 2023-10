Tuttlingen

Jens Metzger in den grünen Parteirat gewählt

Tuttlingen

Jens Metzger aus Tuttlingen wurde jetzt mit großer Mehrheit in den Parteirat der Grünen gewählt. (Foto: Florian Freundt )

Jens Metzger, Kreisvorstandssprecher der Grünen in Tuttlingen, ist beim Landesparteitag der Grünen in Weingarten mit großer Mehrheit in den Parteirat gewählt worden, wurde sogar Stimmenkönig, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Jens Metzger ist Schreiner und ausgebildeter Politik- und Wirtschaftswissenschaftler.

Veröffentlicht: 19.10.2023