Jedes Jahr schreibt seine eigenen Geschichten. Mal sind es schöne, mal traurige und manchmal auch eindrückliche. Dazu zählen auch einige Polizeieinsätze und Unfälle, die die Beamten, Hilfskräfte und die Region 2023 beschäftigt haben.

Die Suche nach der Vermissten Jasmin M.

Eines der mitreißenden Schicksale ist das Verschwinden von Jasmin M. Seit dem 19. Februar wird die damals 21-Jährige aus Eigeltingen-Heudorf vermisst.

Wegen der Nähe zur Grenze wird der Zeugenaufruf bis in die Schweiz und nach Österreich ausgeweitet. Schnell kann die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausschließen.

Wenige Tage nach dem Verschwinden wird ihr Ex-Freund, Robert S., festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Seit dem 9. November läuft der Prozess gegen ihn. Ihm werden Körperverletzung und Nachstellen mit Todesfolge vorgeworfen.

Die Polizei setzt eine Sonderkommission ein. Es folgen zahlreiche Suchaktionen. Hundertschaften der Polizei durchkämmen Wälder, sowohl nahe ihres Wohnortes, aber auch in Radolfzell, wo das Auto der Vermissten gefunden wird.

Sogar in Abwasserrohren und in Silos sowie am Hochrhein wird nach der Frau gesucht. Auch Helikopter, Drohnen und Hundestaffeln kommen zum Einsatz.

Zuletzt schlagen Spürhunde im Uferbereich im Raum Radolfzell an, Taucher suchen im Bodensee nach Jasmin M. Bislang fehlt aber noch immer jede Spur von ihr. Mit einem Urteil im Indizienprozess gegen Robert S. ist Ende Januar 2024 zu rechnen.

Raubüberfall auf Bäckerei in Neuhausen ob Eck

Gefragt ist die Polizei auch bei einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Neuhausen ob Eck am 21. März. Wie Augenzeugen kurz nach dem Überfall schildern, betritt eine maskierte Person mit einer Pistole die Bäckerei Wölki.

Neben den Einnahmen erbeutet diese auch den Geldbeutel eines Gastes und flieht anschließend. Mit einem Hubschrauber wird nach ihm gefahndet. Zunächst ohne Erfolg. Doch die Ermittlungen führen die Polizei zu zwei mutmaßlichen Tätern im Alter von 20 und 21 Jahren.

Am Dienstag hatte ein Unbekannter die Bäckerei in Neuhausen überfallen. Am Tag nach dem Raubüberfall öffnet die Bäckerei wieder. Die Polizei sucht derweil nach dem Täter. (Foto: Winfried Rimmele )

Amokalarm an Tuttlinger Gymnasien

Ohne Ermittlungserfolg bleibt eine Amok-Ankündigung in einem Containerbau des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Anfang Mai meldet der Hausmeister eine Kritzelei in einer Jungentoilette: „Amoklauf Freitag 11 Uhr“ steht an einer Wand geschrieben.

Die Polizei nimmt den Fall ernst, geht aber nicht von einer konkreten Gefährdung aus. Weil der Container öffentlich zugänglich ist, ist nicht klar, ob es sich um eine Person aus dem Umfeld der Schule handelt, oder nicht.

An dem besagten Freitag bewachen dann bewaffnete Polizeibeamte die beiden Tuttlinger Gymnasien, etwa 200 Schüler fehlen. Doch es bleibt ruhig. Ein Täter wird für die Straftat nicht ausgemacht, die Ermittlungen werden schließlich eingestellt.

Tödlicher Unfall am Southside-Wochenende

Während Dutzende Polizeibeamte am dritten Juniwochenende für die Sicherheit der Southside-Besucher sorgen, werden weitere Polizisten zu einem Unfall zwischen Liptingen und dem Kreisverkehr Wehstetten gerufen. Dort kommt am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, eine 26-Jährige, aus Richtung Stockach fahrend, auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit einem Auto zusammen. Sie stirbt.

Die vier Personen im anderen Fahrzeug, Festivalbesucher auf dem Weg nach Hause in die Schweiz, müssen ins Krankenhaus, teils schwer verletzt. Neben der Polizei sind auch ein Rettungshubschrauber, Notärzte, mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Emmingen-Liptingen vor Ort.

Zug kracht an Bahnübergang mit Lastwagen zusammen

Zu einem tragischen Unfall an Gutmadingens Bahnhof wird die Polizei auch Ende September gerufen. Dort kracht ein Zug in einen Lastwagen. Der 26-jährige Lastwagenfahrer stirbt, der 23-jährige Zugführer wird mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, versucht der Lastwagenfahrer noch, den 40-Tonner zu rangieren, nachdem sich die Schranke gesenkt hatte.

„In dem Moment kommt aber schon der Zug“, sagt ein Polizeisprecher damals. Der Mann wird laut Polizei aus dem Führerhaus geschleudert und stirbt noch an der Unfallstelle.

Der Zug, in dem 136 Passagiere sind, kommt etwa 400 bis 500 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Notfallseelsorger kümmern sich um die Fahrgäste.

Todesfall am ZOB in Tuttlingen sorgt für Aufsehen

Einen weiteren Todesfall gibt es Ende September auch am Tuttlinger Busbahnhof. Weil die Lage zunächst unklar ist, ist ein Großaufgebot der Polizei vor Ort, der Busbahnhof zeitweise gesperrt.

Die Polizei geht aber nicht von einem Fremdverschulden aus. Später verbreiten sich Videos über soziale Medien und den Messenger Whatsapp, die den Toten zeigen. Dabei gilt das Filmen einer verstorbenen Person als Straftat.