Jahrgangsbester erreicht Durchschnitt von 1,0

Die erfolgreichen Absolventen der Tuttlinger Steinbeisschule, umrahmt von Lehrkräften. (Foto: Steinbeisschule )

51 Schülerinnen und Schüler haben an der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule Tuttlingen erfolgreich ihre Weiterbildung als „Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker“ absolviert und dürfen zusätzlich die Berufsbezeichnung „Bachelor Professional in Technik“ führen. Harald Marquardt, Vorstandsvorsitzender der Marquardt Gruppe, freute sich laut Pressemitteilung der Bildungseinrichtung über die erfolgreichen Abschlüsse und verlieh die beiden Marquardt–Preise für den besten Abschluss an Matthias Kratz mit einem Notendurchschnitt von 1,0 und den Preis „Frau und Technik“ an die Absolventin Elisa Schengolz.

