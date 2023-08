Den Jahresurlaub verbringt man am Meer, in den Bergen oder anderswo. Franziska Schöll, Daniel Häßler und Gustav Mattheiß verbringen ihn auf dem Kraftstein. Die Drei sind die Lagerleitung einer der großen Zeltlager der Umgebung: das des evangelischen Jugendwerks. Eine Großveranstaltung, die ohne die vielen Ehrenamtlichen nicht funktionieren würde und die viel Verantwortung mit sich bringt.

Alle verbrachten die Nacht im Freien

Zwischen dem Mittagessen (vegetarische Tortellini) und dem Aufbau des Nachmittagsprogramms (Wasserspiele mit Duschstraße) bleibt für das Leitungsteam eine halbe Stunde Zeit, um im Mitarbeiterzelt in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken zu können.

"Lasst euch verschlumpfen": Begrüßungsschild am Camp-Eingang. (Foto: Sabine Krauss )

Diese ist dringend nötig: Die vergangene Nacht verbrachte das ganze Camp außerhalb. In fünf Kleingruppen aufgeteilt schliefen die 120 jungen Teilnehmer und die Mitarbeiter im Freien bei verschiedenen Hütten und Grillplätzen in der Umgebung.

Das Leitungsteam hielt vor Ort die Stellung, koordinierte die Gepäck– und Essenstransporte und stand für Notfälle bereit, die es jedoch glücklicherweise nicht gab.

Gustav Mattheiß, Franziska Schöll und Daniel Häßler (von links) sind das Orga-Team des Camps. (Foto: Sabine Krauss )

Alle drei engagieren sich schon seit Jahren bei den Camps — zunächst als Mitarbeiter, später dann in der Lagerleitung. „Eigentlich wollte ich es nur fünf Jahre lang machen“, erzählt Daniel Häßler lachend, wie es war, als er 2011 nach zehn Jahren Mitarbeit in den Leitungskreis einstieg.

Aber: Die begeisterten Kinder, die große Gemeinschaft, das soziale Miteinander — „es macht einfach Spaß“, sagt er, warum er weitermachte. „Wir sind wie eine große Familie“, sagen auch Franziska Schöll und Gustav Mattheiß.

Pilze, Hütten und eine Brücke - schon Tage davor ging der Aufbau los

Jedes Jahr steht das Zeltlager unter einem Motto. In diesem Jahr sind es die Schlümpfe. Schon Tage vor Lagerbeginn bauten die Mitarbeiter verschiedene Kulissen auf: Pilze, eine Hütte, eine kleine Brücke über einen Bach.

Viele der Programmpunkte während des zehntägigen Lagers reihen sich als roter Faden aneinander: Es geht darum, Papa Schlumpf zu retten, der von Gargamel entführt wurde — just in dem Moment, als die große Schlumpffamilie eigentlich ein Fest feiern wollte.

Im Einsatz sind rund 30 Mitarbeiter, weitere sieben helfen unter der Leitung von Jochen Teufel im Küchenzelt.

Das Küchenteam mit "Chef" Jochen Teufel. (Foto: Sabine Krauss )

Damit alles funktioniert, beginnt die Vorbereitung schon längst vor dem Lager. Bereits in den Osterferien gibt es stets eine gemeinsame Vorbereitungswoche.

In den Wochen vor dem Lager wird alles mehrmals durchgesprochen und vorbereitet. So trafen sich die Mitarbeiter im Juli etwa, um stundenlang Schlumpfmützen für alle Kinder und Mitarbeiter zu nähen.

Begrüßung durch die Mitarbeiter: Auf dem Kraftstein tummeln sich in diesem Jahr jede Menge Schlümpfe. (Foto: Jugendwerk )

Für das Orga–Team kommt noch viel Organisatorisches wie Anmeldungen, Bestellungen oder Elternkontakte dazu. Auch Schulungen für die Mitarbeiter, wie beispielsweise Erste–Hilfe–Kurse, müssen regelmäßig organisiert werden. „Eigentlich kann mit dem Lager sein ganzes Jahr strukturieren“, sagt Franziska Schöll lachend.

TikTok-Videos waren Auslöser für Vorfall unter der Gürtellinie

Wie groß die Verantwortung für das Team ist und wie schnell aus einem spaßigen Lager Ernst werden kann, zeigt der Blick ins vergangene Jahr. In einem der Jungenzelte war es während der Abwesenheit der Zeltbetreuer zu Vorfällen zwischen einigen Kindern gekommen.

Das hat uns alle sehr beschäftigt. So etwas hat es noch nie gegeben, seit das Lager besteht. Daniel Häßler

Auslöser war offenbar ein Trend namens „Arschbohren“, der bei Kindern und Jugendlichen über Videos der App TikTok die Runde macht. Dabei kam es „zu einer deutlichen Grenzüberschreitung“, wie das Leitungsteam sagt. Sie selbst und das Mitarbeiterteam hätten erst nach dem Lager über die Eltern davon erfahren.

Aufarbeitung mit Fachpersonal

Das Geschehen wurde im Laufe der folgenden Monate aufgearbeitet: Neben vielen Gesprächen mit Beteiligten und Eltern wurde auch die psychologische Beratungsstelle und eine Fachberaterin der Landeskirche für sexualisierte Gewalt hinzugezogen. „Das hat uns alle sehr beschäftigt. So etwas hat es noch nie gegeben, seit das Lager besteht“, meint Daniel Häßler.

Damit sich derartiges nicht wiederholen kann, besuchte der komplette Mitarbeiterstamm im Frühjahr ein Präventionsseminar zu den Themen Mobbing und sexuelle Gewalt. Es gibt nun einen Maßnahmenkatalog, der mit den Kindern besprochen wurde, so das Leitungsteam.

Weiterhin stehen die Kinder zu jeder Zeit unter Aufsicht. Auch in den späten Abendstunden während der Teambesprechung sind Mitarbeitende unterwegs, die kontrollieren, ob es in den Zelten ruhig ist. Auch seien alle Zeltmitarbeiter noch einmal verstärkt darauf sensibilisiert worden, die Kinder regelmäßig nach ihrem Befinden zu fragen und auf ihre Aussagen zu achten. Alles wird in der Mitarbeiterbesprechung besprochen.

Einzug ins Camp: Schon unterwegs müssen Aufgaben gelöst werden. Dieses Jahr geht es darum, Papa Schlumpf zu retten. (Foto: Jugendwerk )

In Schlumpfstein geht es in diesem Jahr glücklicherweise friedlich zu. Die große Aufgabe, Papa Schlumpf zu befreien, ist zwar noch nicht gelöst — doch seine Rettung durch die Kinder steht kurz bevor. „Dann schicken wir Gargamel durch ein Portal und feiern endlich das große Schlumpffest“, freut sich Franziska Schöll.

Für Teile der Mitarbeiter und des Orga–Teams geht es bereits am Montag zurück zur Arbeit. „Richtig fit fühlt man sich nach dem Lager zwar nicht, aber es gibt jede Menge Kraft“, sagt Gustav Mattheiß. Bereits in den Folgewochen beginnen dann schon wieder die Planungen fürs nächste Jahr — das Motto für das Camp 2024 wird festgelegt.