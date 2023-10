Der endgültige Haken hinter dem Projekt Behelfsbrücke fehlt zwar noch, doch es sieht richtig gut aus für das Vorhaben. Stadt, Kreis und Land haben sich darauf geeinigt, die Kosten für eine Behelfsbrücke jeweils zu einem Drittel zu tragen. Die L277 müsste während der Brückensanierung 2025 zwischen Tuttlingen und Nendingen also nicht komplett gesperrt werden, die Umleitung über Neuhausen ob Eck wäre vom Tisch. Viele Betroffene atmen auf.

„Wenn die Behelfsbrücke kommt, ist das natürlich eine gute Sache ‐ sowohl für die Einwohner aus Nendingen, dem Heuberg und dem Donautal als auch für die Tuttlinger Geschäftswelt, den Einzelhandel, die vielen Arbeitnehmer und Pendler, die täglich nach Tuttlingen müssen, und die ganzen Handwerker“, findet Franz Schilling, Ortsvorsteher von Nendingen. Aber auch für alle, die zu den Ärzten und ins Krankenhaus müssen, sei das Vorhaben gut, meint Schilling. „Mit einer Behelfsbrücke gibt es nur Gewinner. Wir brauchen einfach eine Verbindung nach Tuttlingen.“

Petition erfolgreich

Die Initiatoren der Online-Petition, die mehr als 6000 Unterschriften gegen die Vollsperrung gesammelt hatte, sind auf jeden Fall glücklich. „Das ist eine großartige Nachricht für alle Bürgerinnen und Bürger in Tuttlingen und im Donautal! Wir haben mit unserer Petition unser Ziel erreicht“, sagt Steffen Tanneberger, Vorsitzender der CDU Mühlheim.

Und Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU) ergänzt: „Diese Nachricht ist zugleich ein Sieg für unsere Demokratie. Denn es zeigt: Mit Engagement und Ausdauer lassen sich politische Ziele verwirklichen. Nur wer sich engagiert, kann seine Ziele erreichen!“

Landrat will Beschlüsse abwarten

Landrat Stefan Bär bremst noch die Euphorie. Er freue sich, mit Stadt und Land einen gemeinsamen Vorschlag unterbreiten zu können. „Aktuell liegen aber noch keine Gremienbeschlüsse vor, das Vorhaben benötigt die Zustimmung des Kreistags und des Stadtrats.“

Der Landkreis sehe es als seine Pflicht an, sich zu beteiligen, denn durch die Bauarbeiten seien nicht nur die Stadt Tuttlingen und der Ortsteil Nendingen betroffen, sondern auch weitere Gemeinden aus dem Donautal und dem Heuberg. „Die L277 ist eine wichtige Verkehrsachse von und nach Tuttlingen. Deshalb ist es unser Ziel, eine Lösung zu finden, die für die zahlreichen betroffenen Bürgerinnen und Bürger, aber auch die tangierten Betriebe und Unternehmen zumutbar ist.“ Dass das Interesse an einer Behelfsbrücke groß sei, zeigten allein die mehr als 6000 Unterschriften, die dafür gesammelt wurden.

Spedition erleichtert

Vor allem für die Spedition Rettenmaier, die im Nendinger Gewerbegebiet „Brenner“ ihren Standort hat, ist die mögliche Behelfsbrücke von enormer Bedeutung. „Die positive Nachricht vom Regierungspräsidium ist natürlich für uns als Spedition wichtig und erfreulich. Wir hoffen jetzt, dass das Verkehrsministerium auch zu seinem Wort steht, an der Behelfsbrücke festhält und die Verantwortlichen diese in die Tat umsetzen“, sagt Mitarbeiterin Felicitas Rettenmaier. Keine Umleitung ‐ das spare dem Unternehmen viel Arbeit und Geld. „Das wäre eine große Erleichterung für uns. Wir wären sehr froh darüber.“ Sollte es an der Behelfsbrücke eine Ampelregelung oder reduzierte Geschwindigkeit geben, spiele das „keine große Rolle“, sagt Rettenmaier: „Hauptsache keine Umleitung!“

Nendingens Ortschaftsrat Daniel Milkau sieht die Behelfsbrücke für die vielen Pendler ebenfalls als Erleichterung an: „Die Umleitung wäre eine extreme Zumutung gewesen.“ Noch steht das offizielle OK von Gemeinderat und Kreistag aus. Auch, was so eine Behelfsbrücke tatsächlich kostet, ist noch unklar.

Milkau findet: „Da muss es aus den Gremien von jedem einzelnen Mitglied ein ganz klares Ja und eine Zustimmung geben. Das Geld muss einfach in die Hand genommen werden.“ Auch, weil die Umleitungsstrecke zwischen Mühlheim und Neuhausen gefährlich sei, gerade in den Wintermonaten.

Lösung mit Umfahrung zu unrealistisch

Milkau selbst hätte sich dennoch etwas anderes gewünscht: „Für mich ist die Lösung mit einer Behelfsbrücke nicht ganz optimal, da es eine temporäre Angelegenheit ist. Mir hätte es besser gefallen, wenn man das Geld für eine dauerhafte Lösung genutzt hätte. Das wäre attraktiver gewesen, vor allem für mich als Anwohner“, sagt Milkau. Er und andere hätten sich im Zuge der Brückensanierung eine Teilumfahrung für den Ort gewünscht, eine Anbindung der L277 an das Nendinger Gewerbegebiet „Brenner“. Das Land lehnt eine Umfahrung für Nendingen aus finanziellen und naturschutzrechtlichen Gründen allerdings ab.