Alles so schön bunt hier! Der Altweibersommer verwöhnt uns nicht nur mit herbstlichem Laub, sondern auch mit angenehmer Temperatur und Sonne pur. Jaaaa, wir wissen natürlich, dass das am Klimawandel liegt und an sich böse ist. Aber freuen darf man sich ja trotzdem, oder?

Die Borkenkäfer feiern Orgien

Nein, finden einige Wissenschaftler. Denkt an die Tiere, mahnen sie. Die bereiten sich wegen des warmen Wetters noch nicht auf den Winter vor. Schwierig, wenn die Temperatur sinkt und sie nicht vorbereitet sind. Dann erwischt es sie sozusagen eiskalt. Und auch die Pflanzenwelt leidet, denn Bäume bekommen ihre Schädlinge einfach nicht los. Die Borkenkäfer, die normalerweise jetzt schon ganz brasig werden, feiern ausgelassene Feste und vermehren sich wie die Karnickel.

Nur noch wenige Tage

Und schließlich der Mensch. Forscher haben eine neue Krankheit entdeckt: die Herbstmüdigkeit. Der Organismus will sich auf den Winter vorbereiten, das Kleinhirn schießt dagegen. Och nöö, ist ja noch so schön warm hier. Dieses innerliche Hin- und Hergezerre macht müde und erschöpft. Und unkonzentriert. Lasst uns diese Amnesie nutzen und uns einfach freuen, trotz allem: an den letzten goldenen Herbsttagen. Am Wochenende soll es damit ja vorbei sein.

Wetten, dass uns dann irgendjemand wieder vor irgendwas warnt? Regen, Wind. Ach ja: Klimawandel. Böse!