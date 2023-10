Instagram-Star pfeift Spiele beim SC 04 Tuttlingen

Er wirbt für mehr Respekt auf dem Rasen ‐ Fußball-Schiedsrichter Pascal Martin, besser bekannt als „Qualle“. In Instagram hat er knapp 150.000 Follower und steht bei den Nachwuchskickern ganz hoch im Kurs ‐ so auch am vergangenen Sonntag im Donaustadion beim Leistungsvergleich der E-Jugendlichen.

Der SC 04 Tuttlingen veranstaltete dieses Fußballereignis und hatte Glück, denn der Besuch von „Qualle“ kam aufgrund einer anderen Terminabsage kurzfristig zustande und zog viele junge Fußballer nach Tuttlingen. Bei den Fußballspielen mit insgesamt acht Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg stand somit ausnahmsweise der Schiedsrichter und nicht die Spieler im Mittelpunkt.

Junge Fußballer haben viele Fragen

Zunächst beantwortete der 21-jährige Bielefelder viele Fragen der jungen Fußballer auf der Tribüne im Donaustadion. Im Anschluss zeigte er als Schiedsrichter Präsenz auf dem Kunstrasen und pfiff mehrere Spiele, die viele Eltern und Fußballfans verfolgten. Die E-Jugendlichen zeigten sich bei den Spielen, die ihr beliebter Schiedsrichter leitete, höchst motiviert und ließen am Fairplay keinen Zweifel aufkommen.

Zum Abschluss erfüllte „der Qualle“ jeden Autogrammwunsch und unterschrieb nicht nur auf Trikots, sondern auch auf Stutzen, Hosen sowie auf Gelben und Roten Karten. Dabei stand er auch für viele Fotos mit seinen jungen Fans zur Verfügung.