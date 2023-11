Ingo Appelt kommt auf die Bühne im Anger

Ingo Appelt bringt am Samstag, 18. November, sein aktuelles Programm „Startschuss!“ in die Angerhalle nach Tuttlingen-Möhringen. Im Rahmen der „Bühne im Anger“-Reihe feiert er ein Wiedersehen mit seinen Tuttlinger Fans. Der Untertitel seines neuen Programms heißt „Startschuss ‐ Auf die Kacke, fertig, los!“ Laut Veranstalter wird es tabufreundlich, heftig und deftig. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 28,50 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13, bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets, Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen sowie online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter der Telefonnummer 07461/910996.