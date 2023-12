Infoveranstaltung des Technischen Gymnasiums in Tuttlingen

Lehrerinnen und Lehrer der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule informieren am Donnerstag, 18. Januar, um 18.30 Uhr im Schulgebäude alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern über das Angebot des Technischen Gymnasiums in Tuttlingen mit den Profilen Technik und Management sowie Gestaltungs- und Medientechnik.

Die Besucher können sich laut Pressemeldung aus dem Sekretariat über die Besonderheiten und die Zusatzangebote des Technischen Gymnasiums an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule informieren und diese bei der Führung durchs Gebäude an unterschiedlichen Stationen auch live erleben. Aktuelle wie ehemalige Schülerinnen und Schüler, Fachlehrkräfte und weitere Ansprechpartner geben Einblicke in den schulischen Alltag, und auch für die Verpflegung ist gesorgt.

Das Technische Gymnasium ermöglicht als Abschluss eine allgemeine Hochschulreife (Abitur) als Voraussetzung eines Studiums an jeder Hochschule und Universität.