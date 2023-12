Informatives Treffen des Netzwerks Jugend

Das Netzwerk Jugend hat sich Ende November getroffen. Eingeladen waren alle Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, die in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu tun haben. Viele berichteten von möglichen Folgen der Coronazeit bei Kindern und Jugendlichen wie zum Beispiel mehr Fehltage in der Schule, Verhaltensauffälligkeiten, mehr Angstproblematiken. Auffällig ist außerdem das gesunkene Alter straffällig gewordener Jugendlicher. Der große Mangel an psychologsicher Betreuung für Kinder und Jugendliche spielt ebenfalls weiterhin eine große Rolle.

Seit 2016 kommen die Institutionen jährlich im Jugendkulturzentrum zusammen.

Nach der Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Uwe Keller hatten alle Institutionen die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit kurz vorzustellen. Anschließend konnten sich alle Beteiligten austauschen, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und Kontakte zu knüpfen