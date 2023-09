Infoabend über Achtsamkeitstraining

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet am Dienstag, 19. September, um 18.30 Uhr einen kostenlosen Infoabend zum MBSR Kurs: Stressbewältigung durch Achtsamkeit an, der am 13. Oktober unter der Leitung von Gerda Schneider, MBSR–Lehrerin und Coach, startet, an.

Einer der meistgebrauchten Ausdrücke in unserer modernen Welt ist „Stress“. Erschöpfung und Burnout gehören zu den meistgestellten Diagnosen im psychischen Bereich. Aber auch zahlreiche körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Schlafstörungen haben ihren Ursprung im chronischen Stressgeschehen.

Mit dem MBSR–Programm (Mindfulness Based Stress Reduction) soll dieser bewältigt werden. Es gehe nicht darum, sein Leben komplett umzukrempeln, sondern mit Geduld und Akzeptanz zu lernen, mit den „stressigen“ Herausforderungen im Alltag anders umzugehen. Das Besondere dabei ist, dass MBSR meditative Übungen mit modernen Erkenntnissen aus der Psychologie, der Neurowissenschaften und Stressforschung verbindet.

An diesem Abend werden die Grundzüge sowie der Ablauf des MBSR–Kurses vorgestellt. Der Infoabend findet im Kath. Gemeindehaus St. Josef, Gutenbergstr. 4 in Tuttlingen statt. Nähere Informationen zum Informationsabend gibt es unter www.keb–tuttlingen.de oder unter der Telefonnummer 07461/96598020.