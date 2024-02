In Großstädten in den USA gibt es ihn an jeder Ecke, in Tuttlingen seit Montag an einer Ecke: einen Hot-Dog-Stand. Sandro Gay, Betreiber des Hotels Stadt Tuttlingen und des Lokals „Meat & Eat“, reicht die heißen Würstchen immer mittags aus seinem neuen Foodtruck heraus. Der steht direkt neben dem Hotel an der Ecke Donaustraße/Rathausstraße am Eingang zur Innenstadt.

Im Restaurant gibt es abends aufwändig zubereitete Speisen. Warum Gay plötzlich auf Fastfood setzt? Grund war eine knallharte Analyse seiner Umsätze, sagt er.

Sie bestätigte, was er eigentlich schon wusste: „Nach der Coronapandemie hat der Mittagstisch einfach nicht mehr funktioniert“, sagt Gay. Die Kosten für Energie und Personal hatte er trotzdem. „Da musste ich mir etwas Neues überlegen.“

Nische im Mittagsangebot

Er schaute sich an, was in Tuttlingen an Mittagsangebot schon vorhanden war. „Ich wollte auf keinen Fall das Gleiche anbieten und mit jemandem in direkte Konkurrenz treten“, sagt er. Mit den Hot Dogs hat er seine Nische gefunden.

Weil schnell klar war, dass der Verkauf aus dem Lokal heraus nicht funktionieren würde, gab Gay den Bau eines Foodtrucks in Auftrag. Damit ist er flexibler und will auch auf Festen unterwegs sein. Bei den Fasnetsumzügen in Tuttlingen und Spaichingen hat er zum Beispiel auch schon Würstchen verkauft.

Hot Dog Mexican Style, mit Guacamole, Tortilla-Chips und Mais, gibt es jetzt in der Hot Doggery in Tuttlingen. (Foto: Dorothea Hecht )

Erfahrung mit Catering hat er aus früheren Jahren. Fürs Alltagsgeschäft freut er sich darauf, wenn der neue Rathaussteg gebaut ist und wieder mehr Laufkundschaft in die Rathausstraße bringt.

Aus Kalbfleisch oder vegetarisch

Und was serviert die „Hot Doggery“? Es gibt Hot Dogs, aus Kalbfleisch oder vegetarisch, mit klassischer Garnitur: Röstzwiebeln und saure Gurken, Ketchup, Senf oder Mayo. Aber auch in exotischeren Geschmacksrichtungen, zum Beispiel mit Guacamole und Tortilla-Chips. Auch eine Currywurst und einen Cheesecake hat er im Angebot.