Die Flüchtlingssituation im Landkreis Tuttlingen spitzt sich zu. Das Landratsamt informierte am Donnerstag die Landkreis-Schulen, dass die Kreissporthalle eventuell bald zur Notunterkunft umfunktioniert werden muss. Parallel dazu wurden die Bürgermeister angehalten, in ihren Gemeinden weitere Anschlussunterkünfte zu schaffen.

108 Geflüchtete im September, 122 im Oktober ‐ und wie viele im November im Landkreis Tuttlingen ankommen werden, steht erst in den ersten Novembertagen fest. In den Unterkünften des Landkreises gibt es aktuell noch 60 freie Plätze ‐ und das auch nur deshalb, da der Platz pro Flüchtling von sieben auf 4,5 Quadratmeter reduziert wurde. Konkret heißt das: In etlichen Zimmern der insgesamt elf Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises wurden weitere Betten platziert.

Treffen mit den Bürgermeistern

Da absehbar ist, dass auch diese Plätze bald belegt sind, fand am Donnerstag ein Treffen im Landratsamt mit den Landkreis-Bürgermeistern statt. Diese wurden dazu angehalten, in ihren Gemeinden weitere Plätze für Anschlussunterkünfte zu schaffen, um die Gemeinschaftsunterkünfte zu entlasten, wie Pressesprecherin Laura Zisterer auf Nachfrage mitteilte.

Empfohlene Artikel Zu wenig Platz Kreis Tuttlingen denkt über Sporthallen für Geflüchtete nach q Landkreis Tuttlingen

Um die Neuankömmlinge unterbringen zu können, sieht das Landratsamt folgendes vor: Sobald die Plätze nicht mehr ausreichen, wird zunächst das Gesundheitszentrum Spaichingen belegt ‐ auch gegen den Willen des Spaichinger Gemeinderats, der sich bislang gegen eine Nutzungsänderung für eine Gemeinschaftsunterkunft ausgesprochen hat. Dort gibt es 60 weitere Plätze.

Erst Spaichingen, dann die Kreissporthalle

Sind auch diese voll belegt, wird die Kreissporthalle in Tuttlingen zur Unterkunft umfunktioniert ‐ ein Schritt, den das Landratsamt allerdings nur zur Not gehen will, wie Zisterer klar stellt. „Die Schließung von Hallen wollen wir so lange wie möglich vermeiden“, sagt sie.

Da angesichts der monatlichen Zahlen jedoch damit zu rechnen sei, habe man „prophylaktisch“ schon einmal die Schulen informiert, dass ihnen die Halle dann nicht mehr für den Sportunterricht zur Verfügung stehen würde.

Aufnahmestopp gibt es noch nicht

Über einen Aufnahmestopp, wie etwa aktuell in Schwäbisch Gmünd oder zuvor in Ulm, wird im Landkreis Tuttlingen allerdings noch nicht nachgedacht, so die Pressesprecherin. „Wir sind zwar auch am Anschlag, aber noch nicht so weit, dass bei uns Hallen belegt sind oder es Zeltstädte gibt.“