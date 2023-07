Alle zwei bis drei Jahre radelt der Schneeschuhverein in eine der Tuttlinger Partnerstädte. Am Samstag sind mehr als 40 Radler nach Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich aufgebrochen. Vor dem Tuttlinger Rathaus wurden sie durch Vertreter der Stadt und der Stadtwerke Tuttlingen verabschiedet (Foto: Schneeschuhverein). Den kirchlichen Segen erteilte Pfarrer Grotz. Der erste Tag führte die Sportler über den Höchsten bis nach Scheidegg. Am Sonntag wurden der Riedbergpass und das Oberjoch gemeistert. Das Etappenziel war Reutte. Am Montag ging es den Plansee entlang über den Ammersattel zum Sylvensteinstausee, Achenpass nach Kreuth. Die Ankunft in Tuttlingens Partnerstadt ist für Samstag, 5. August, geplant.