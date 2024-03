In der Großstadt alternativ, in der Provinz ein Träumer

Bei einem roten Getränk habe ich eine Frau kennengelernt. Wir haben eine ähnliche Vergangenheit. Hier in der Provinz aufgewachsen, danach Hamburg für viele Jahre. Das verbindet, melancholische Geschichten über das Nachtschwärmen auf der Reeperbahn. Genauso unausweichlich ist das Gespräch über die Rückkehr. Das war erstaunlich, zwischenmenschlich haben wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht.

Politisch korrekt, die Welt ein bisschen anders

Mit politisch korrekter Sprache im Gepäck kehren wir heim, hinter uns eine Spur von Erkenntnis und Veränderung. Für uns sieht die Welt jetzt anders aus. Wir betrachten uns als alternativ. Können mit den konventionellen Lebensstilen nichts mehr anfangen.

Damit stoßen wir hier auf Unverständnis. Unsere Freunde und Freundinnen von früher und unsere Familie halten uns für große Kinder, wir seien nicht erwachsen. Dabei fühlen wir uns wie Träumer*innen in einer Welt, die von anderen definiert wird. Unsere Lebensweise wird als ein Scherbenhaufen betrachtet, ein Puzzle, das nicht zusammenpasst.

Alle wissen es besser

Sie alle wissen es besser, sie wissen den Weg. „So musst du machen, sonst wird das nichts“, sagen sie mit Nachdruck. Nicht besserwisserisch, sondern aus dem Herzen. Doch das kennen wir nicht mehr aus unserer awareness-bubble. Wir schreiben niemandem was vor, das könnte jemanden stressen. Wir sind es gewohnt zu diskutieren, Möglichkeiten abzuwägen, aber meistens hat keiner eine Ahnung.

Zurück in unserer Heimat gibt es verbale Kämpfe mit unseren Liebsten, aber auch Fremden. Trotzdem sind wir uns einig: Die meinen es gut mit uns, aber hier hakt es. Wir erkennen ein Kommunikationsproblem, wir verstehen einander nicht so, wie wir es gerne hätten. In unserer Heimat haben die Menschen riesige Herzen, wissen aber nicht, wie sie es zeigen sollen.