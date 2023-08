Immer mehr Jugendliche starten im Handwerk durch

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September stehen mehr Nachwuchskräfte als im Vorjahr in den Startlöchern. 1619 Ausbildungsverträge (Stichtag: 29. August) wurden unterschrieben, ein Plus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2022: 1544). Bis zum Ende des Jahres rechnet die Handwerkskammer damit, dass sich der Trend fortsetzt und auch nach offiziellem Ausbildungsstart noch Lehrverträge eingehen.

„Wer im Handwerk durchstarten möchte, findet auch kurzfristig noch einen Ausbildungsplatz bei einem der etwa 2000 ausbildenden Betriebe“, sagt Fabienne Gehrig, Fachbereichsleitung Ausbildung und Prüfung in der Handwerkskammer Konstanz. Freie Lehrstellen in einem der rund 130 Berufe der Branche gebe es noch in ausreichender Zahl.

In den fünf Landkreisen des Kammerbezirks (Konstanz, Schwarzwald–Baar, Waldshut, Rottweil und Tuttlingen) wächst vor allem das Interesse an den Energiewendeberufen, wie dem Anlagenmechaniker für Sanitär–, Heizungs– und Klimatechnik oder der Elektronikerin, ohne die beispielsweise die Installation von Solaranlagen oder die Modernisierung von Heizanlagen nicht umsetzbar wären. Im Bereich Nahrungsmittel ist das Interesse zurückhaltender. „Der Bedarf an Fachkräften ist in vielen Handwerksberufen hoch“, ergänzt Rottler.

Ein deutliches Plus von 21 Prozent bei den Ausbildungsverträgen verzeichnet der Schwarzwald–Baar–Kreis (345 unterzeichnete Verträge). Vor allem Kraftfahrzeugmechatroniker (54 Verträge), Elektroniker (53) und Anlagenmechaniker (38) sind stark nachgefragte Berufe. Zugenommen hat die Zahl der neuen Lehrverträge außerdem in den Landkreisen Konstanz (431 Verträge, plus 2,6 Prozent) und Rottweil (240 Verträge, plus 10,6 Prozent). Weniger Auszubildende als im Vorjahr starten nach aktueller Datenlage in Tuttlingen (242 Verträge, minus 3,6 Prozent) und Waldshut (361 Verträge, minus 2,7 Prozent). 78 Ausbildungsverträge im Kammerbezirk wurden mit Menschen aus Asylzugangsstaaten geschlossen.

Laut Lehrstellenbörse gibt es noch 253 offene Lehrstellen für dieses Ausbildungsjahr. Spitzenreiter sind hier die Anlagenmechaniker für Sanitär–, Heizungs– und Klimatechnik (SHK) mit 38 freien Lehrstellen, gefolgt von den Elektronikern (25), Zimmerern (17), Kfz–Mechatronikern (13) und Metallbauern (11). Die meisten freien Lehrstellen gibt es im Landkreis Konstanz und im Schwarzwald–Baar–Kreis.

„Nicht alle Lehrstellen sind unbedingt ausgeschrieben. Es lohnt sich, bei dem Wunschbetrieb direkt nachzufragen, ob es noch Bedarf an Auszubildenden gibt“, ermutigt Fabienne Gehrig Jugendliche, die noch auf der Suche sind. Am 13. September findet außerdem von 14 bis 16 Uhr im Berufsschulzentrum Radolfzell eine Last–Minute–Börse statt.