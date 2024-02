Es vergeht aktuell fast keine Woche, in der Birgit Ströhle vom Tuttlinger Tierheim keine Kaninchen oder Stallhasen abgegeben werden. Alles Fundtiere, die wohl auf Straßen oder im Wald ausgesetzt wurden. Um die Tiere unterzubringen, musste sie bereits bis nach Heilbronn fahren.

Zahlreiche Tiere als Fundtier abgegeben

„Es nimmt einfach kein Ende“, fasst Birgit Ströhle, Leiterin des Tuttlinger Tierheims, die derzeitige Situation zusammen. Mal ist es ein einziges Kaninchen, mal auch zwei, die im Tierheim abgegeben werden - in den meisten Fällen unkastrierte Böckchen. „Wir sind grade so voll, dass wir keine mehr annehmen können“, erzählt sie.

Männliche Kaninchen für Züchter uninteressant

Warum aktuell so viele männliche Tiere ausgesetzt und abgegeben werden, kann sich die Leiterin schon denken. „Männliche Tiere sind, wie man weiß, nicht dazu geeignet, Nachwuchs zu zeugen. Man braucht sie zwar zum Decken, doch dafür reicht ein Tier“, sagt sie.

Zur Welt kommen aber in der Regel beides - männliche und weibliche Kaninchen. „Die Kosten für eine Kastration sind mit 100 bis 150 Euro für viele zu hoch“, sagt sie. Also werden die Tiere ausgesetzt. Im Wald, an Waldwegen, Friedhöfen oder in Kartons.

Tiere alleine nicht überlebensfähig

Das Problem: Viele denken, dass sich Kaninchen in der Natur durchfressen und vor natürlichen Fressfeinden flüchten könnten. „Aber die gezüchteten Kaninchen sind nicht mehr in der Lage, sich draußen durchzuschlagen“, weiß Ströhle. So seien gerade Tiere mit angezüchtete Anomalien, wie Hängeohren beim Widder oder das nicht wettertaugliche Fell bei Angorakaninchen, in freier Wildbahn nicht überlebensfähig.

Wir haben zwischenzeitlich 13 in andere Tierheime gebracht. Birgit Ströhle

Die Leiterin vermutet, dass viele der abgegebenen Tiere nicht mal echte Fundtiere sind, sondern von den Besitzern nur als solche deklariert werden. „Neulich kam eine Dame, die hatte zwei Kaninchen im Kofferraum.

Diese hatte sie, laut eigener Aussage, gefunden und gefangen“, erinnert sich die Leiterin und erzählt weiter: „Es ist schon super schwierig, ein einzelnes Tier zu fangen. Aber dann noch ein zweites Tier in den Kofferraum zu bekommen, ohne dass das erste wieder entwischt, ist fast unmöglich.“

Tiere müssen im Tierheim kastriert werden

Rund elf Kaninchen und Stallhasen hätten sie derzeit in Obhut. „Wenn sie zu uns kommen, müssen wir sie erst zum Kastrieren bringen. Danach dürfen sie sechs Wochen kein Kontakt zu den weiblichen Tieren haben. Frischkastrierte Männchen sollte man auch nicht zusammensetzen“, zählt Ströhle auf. Das Resultat: In jedem Auslauf sitzt aktuell ein frisch kastriertes Tier. Das heißt aber auch, „dass wir derzeit nicht mehr in der Lage sind, Kaninchen oder Stallhasen aufzunehmen“, sagt sie.

13 Kaninchen mussten in andere Heime verteilt werden

Um die Tiere trotzdem irgendwie unterzubringen, hat das Team des Tuttlinger Tierheims bereits lange Strecken auf sich genommen.

„Wir haben zwischenzeitlich 13 in andere Tierheime gebracht“, sagt Ströhle. Bis nach Böblingen und Heilbronn seien sie dafür gefahren. Doch diese Stellen seien irgendwann auch erschöpft.

An Ostern werden besonders viele Tiere gezüchtet

Auch dass Ostern näher rückt, mache die Situation nicht gerade besser. „Viele züchten extra für diese Jahreszeit, weil an Ostern häufiger Kaninchen verschenkt werden“, sagt Ströhle. Dabei wüssten viele nicht, was für ein Aufwand so ein Tier bedeutet. „Die Plastikkäfige sind alles andere als artgerecht. Ein Kaninchen braucht viel Platz. Man muss eigentlich den ganzen Garten ausbruchssicher gestalten“, sagt sie.

Eine Lösung für das Problem gebe es laut Ströhle nur bei den Haltern direkt. Deshalb appelliert sie: „Kastriert eure männlichen Tiere, hört auf immer mehr Nachwuchs zu produzieren und wenn Nachwuchs da ist, vermittelt diese in verantwortungsvolle Hände.“