Der Name „Big Bite Chicken“ und die dazugehörigen Fotos lassen nicht viele Fragen offen: In der Unteren Hauptstraße 12 in Tuttlingen öffnet demnächst ein Hähnchengrill. Doch es sei keine gewöhnliche Imbissbude, versichert der Mann, der dahintersteckt.

Zakaria Agha heißt der Inhaber. Er kam 2015 von Syrien nach Deutschland und lebt in der Wohnung über dem Laden. Eigentlich ist er Apotheker und arbeitet bei Aesculap. Dort will er auch bleiben, nebenbei aber seinen Laden aufziehen - gemeinsam mit einem Geschäftspartner und sechs Mitarbeitern.

Hähnchen in allen Variationen

Schon lange arbeitet er an dem Vorhaben, erzählt er, und zeigt Bilder des Essens, das er anbieten möchte. Vom Grillhähnchen über Crispy Chicken bis hin zu syrischen Spezialitäten mit gerolltem Hähnchenfleisch und Reispfannen ist jede Hähnchen-Variation dabei.

„Ein bisschen wie Kentucky Fried Chicken“, sagt Agha, aber natürlich besser. Das werde auch den Deutschen schmecken, ist Agha überzeugt. „So etwas gibt es bisher in Tuttlingen nicht.“

Umbau läuft seit Monaten

Seit Monaten ist er am Umbau des Ladens dran, er hat nach eigenen Aussagen einen sechsstelligen Betrag investiert. Unter anderem musste er eine Behindertentoilette und neue Fenster einbauen.

Neben dem Innenausbau hat er sich auch Maschinen gekauft, zum Teil aus Syrien importiert. Im Keller des Geschäfts backt er damit nun sein eigenes Brot. „Ein Jahr lange musste ich auf die Maschine warten“, erzählt er.

Am 6. Januar soll Big Bite Chicken eröffnen. Als Öffnungszeiten sind 11 bis 22 Uhr geplant.