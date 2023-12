Pop-up-Restaurant eröffnet in Tuttlingen

Neues Konzept

Pop-up-Restaurant eröffnet in Tuttlingen

Tuttlingen / Lesedauer: 4 min

Rabeea Klaus (rechts) will sich im Pop-up-Restaurant „Stüble“ austoben. Sein Chef Florian Kickbusch unterstützt ihn dabei. (Foto: Ingeborg Wagner )

Rabeea Klaus hat in Sternelokalen geschnuppert, jetzt steht er in Tuttlingen in der Küche. Schwäbische.de stellt er sein kulinarisches Konzept vor - und gibt im Video Tipps.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 17:00 Von: Ingeborg Wagner