Die Menschen hinter den Ladentheken bekommen es recht schnell mit, wenn sich bei ihrer Stammkundschaft etwas verändert. Wenn die Menschen dement werden, sei es durch das Alter oder aus Krankheitsgründen.

Christa Link von der Bäckerei Link in Trossingen erzählt, dass sie Kunden hat, die mehrmals am Tag zum Kaffeetrinken kommen — weil sie sich nicht erinnern, dass sie schon da waren. Eine Kundin hat den Weg nach Hause immer öfters nicht gefunden. Und eine andere war auf der Suche nach ihrem Mann — der schon lange tot ist. Seit dieser Woche sind 100.000 auffällig bedruckte Bäckertüten im Kreis Tuttlingen im Umlauf. Sie sollen eine Gedächtnisstütze sein.

QR–Code liefert weitere Informationen

Die Tüten sind in den Signalfarben Rot und Weiß gehalten und mit Aufdruck versehen: „Gemeinsam bekommen wir es gebacken — Demenz Gedächtnisstütze“. Der aufgedruckte QR–Code gibt weitere Informationen. Die Aktion richtet sich an Erkrankte ebenso wie an Angehörige. Und ist auch auf Menschen abgezielt, die bislang nicht viel mit dem Thema zu tun haben.

Es kann jeden treffen

Noch nicht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ein Verwandter an Demenz erkranken, ist hoch. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 430.000 Neuerkrankungen erfasst — Tendenz steigend. Und längerfristig, das sagt Marianne Thoma von der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe des Landkreises Tuttlingen, wird die professionelle Versorgung dieser Menschen immer weniger werden. Mit der Aktion will die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz Mut machen und die Bürger in diesem Umstellungsprozess mitnehmen.

Dafür gibt es Fördergelder

Dafür gibt es Fördergelder des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Ziel, das der Landkreis Tuttlingen ausgerufen hat, lautet: „In fünf Jahren sollen alle Kreisbewohner wissen, wo und welche Beratungsangebote sie annehmen können“, so Thoma.

Die Bäckertüten–Aktion ist nur ein Baustein davon. Aber ein gewichtiger, wie Daniel Link, Obermeister der Bäckerinnung Tuttlingen–Rottweil, klar macht. In den kommenden vier bis sechs Wochen werden die Bäcker im Kreis die Tüten gefüllt mit Brezeln, Brötchen, Broten und Süßen Stückle über die Ladentheken reichen. „Unser Vorteil ist, dass alle Altersschichten zu uns kommen.“ Er ist sich sicher, dass die „Demenz–Tüten“ Aufmerksamkeit finden werden.

Es geht auch um Teilhabe

Und ja, es kann vorkommen, dass einer dieser Kunden nicht mehr weiß, dass er bereits bezahlt hat. Oder geht und die gerade gekaufte Ware im Laden zurücklässt. Weil er sich nicht mehr erinnern kann, was er eben gerade gemacht hat.

Christa Link sagt, dass es ihr und ihren Mitarbeitern im Verkauf helfen würde, wenn die Angehörigen von an Demenz Erkrankten bei ihr vorbeischauen würden, um Absprachen zu treffen. Ganz einfache Dinge. Zum Beispiel, dass der Kunde, der mehrfach vorbeischaut, ab 14 Uhr nur noch entkoffeinierten Kaffee bekommt. Oder dass sie die Telefonnummern von Verwandten hat, wenn er oder sie nicht mehr nach Hause finden.

Der Zeigefinger mit dem roten Band

Denn auch darum geht es bei der Aktion: Die Teilhabe der Erkrankten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und da gehört ein Schwätzchen im Café mit dazu.

Das Design der Tüten stammt von der Agentur Konzept 33 aus Spaichingen. Herzstück ist die Hand mit ausgestreckten Zeigefinger samt roter Schleife dran. Der soll im besten Fall einen Wiedererkennungseffekt haben.

Schulungen für Berufsgruppen

Und es soll Schulungen im Umgang mit Demenz geben. Diese richten sich an verschiedene Berufsfelder, wie Handwerker, Dienstleister/Einzelhandel, Pflegende, aber auch jeden einzelnen Mitmenschen. Zwei Stunden dauert das Programm, es ist kostenlos. „Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Termin und einen Raum mit Leinwand“, so Marion Lang von der Fachstelle.