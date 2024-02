Manchmal werden mir hier Dinge erzählt, die ich kurios finde. Das Donautal ist nicht für Sexappeal bekannt, hat es aber anscheinend. Inmitten der oft gemalten Landschaft, auf den Spitzen der Kalksteinformationen stehen sie: Die sündigen Bänkle.

Gibt’s in vielen verschiedenen Formen. Klassisch mit Betonsockel und lackierten Holzbrettern. Rustikal als halbierter Baumstamm auf Holzklötze oder mit religiösem Touch direkt neben einem Kreuz.

Schmusen plus

Was ist bussiera eigentlich? Hab da mal nachgefragt und nach meinem Verständnis ist es Schmusen plus. Konjugieren würde ich es so: „Mir bussiered jede Woch aufm gleicha Bänkle.“ Ich gebe mir wirklich Mühe mit dem schwäbischen Schreiben, mir fehlt aber noch ein gutes Nachschlagewerk.

Es gibt unterschiedliche Bussierorte. Während sich in den städtischen Nachtclubs mit Graffiti übersäte Klokabinen aneinanderreihen, sind es hier die Bänkle. Unterschiedlich und doch ähnlich genutzt: Wildes Knutschen und eventueller Alkohol- und Drogenkonsum.

Bei dem einen werden im Rhythmus des lauten Techno Beats die Köpfe zueinander gestreckt, beim anderen unter dem Mistelzweig romantisch zu dem Vogelgezwitscher geküsst. Ein Ort davon ist mir deutlich vertrauter.

Romantik pur

Romantisches Sonnenuntergangslicht, die Donau blutrot. Die langen Schatten zweier Menschen nähern sich bis zum Aufeinandertreffen am Bänkle. Geheimnisse fliegen zwischen den Blättern des Liebesnests. Es wird geflüstert, obwohl weit und breit niemand ist. Die Aussicht steht in Konkurrenz mit den Augen des Liebespartners. Die Münder neigen sich wie die Sonne.

In der Dunkelheit des Tals verlieben sie sich und schwören sich Ewigkeit. Dabei verirren sich wild gewachsene Äste an Stellen, wo sie piksen und Insekten haben eine ungehinderte Flugbahn auf nackte Haut. Das Reh versteckt sich hinter dem Busch zum Spannen. Am Ende des Abends werden alle vom Wolf gefressen.

So oder ähnlich stelle ich mir das Treiben auf den Bussierbänkle vor. Dazu könnte man vielleicht Naturfetischismus oder ländliches Liebesleben sagen. So oder so: Romantischer geht's kaum.