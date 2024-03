„Leute, je ruhiger ihr bleibt, desto einfacher ist es“, sagt Ulrich Fischer zu den zwei Insassen im Fahrzeug. Sie liegen auf dem Dach. Und wollen schnellstmöglich aus dem Auto raus.

Seit zehn Jahren sind Ulrich Fischer und seine Frau Ute für die Kreisverkehrswacht Rottweil unterwegs. Mit im Gepäck haben sie einen Überschlagsimulator. Ein Auto, das sie aufs Dach drehen können, um zu zeigen, wie man sich nach einem Unfall befreien kann. Echte Unfälle hat der ehemalige Polizeibeamte schon unzählige gesehen. Viele von ihnen mit Todesfällen.

Die Welt steht Kopf: Der Überschlagsimulator hat das Auto gedreht, sodass es auf dem Dach liegt. Ulrich und Ute Fischer helfen den Insassen mit einigen Tipps, wieder aus dem Auto zu kommen. (Foto: Linda Seiss )

Fenster am besten geschlossen lassen

Danach wird er von den Schülern der Ferdinand von Steinbeis-Schule in Tuttlingen auch noch gefragt. Doch zunächst erklärt er ihnen im Rahmen der Verkehrssicherheitswochen, wie sie sich im Ernstfall richtig verhalten. Will sie dafür sensibilisieren, sich nicht ablenken zu lassen und sich selbst nicht zu überschätzen.

Prävention Insgesamt wird dem Thema Verkehrsunfallprävention eine große Bedeutung beigemessen. Baden-Württembergweit gab es 2022 an die 13.000 Veranstaltungen, um Verkehrsunfällen vorzubeugen. Michael Ilg leitet das Referat Prävention beim Polizeipräsidium Konstaz. „Da ist einiges an Manpower und Stunden, die in Verkehrssicherheit gesteckt werden“, sagt er. 29 Kollegen seien dort beschäftigt, kümmern sich um die zwei großen Bereiche Verkehrsunfall- und Kriminalprävention. Ersterer umfasst neben den jungen Autofahrern beispielsweise auch die Radfahrausbildung in vierten Klassen, aber auch die Zielgruppe ältere Menschen, die länger als früher mobil sind, beispielsweise auf dem Pedelec. Eine Möglichkeit, an die jungen Fahrer heranzukommen, sind große Firmen, aber auch die Schulen. So beispielsweise auch an der Steinbeis-Schule in Tuttlingen, die regelmäßig mit dem Präsidium kooperiert. Im Klassenverbund lernen die Schülerinnen und Schüler etwas über die Gefahren im Straßenverkehr. Doch sie erleben auch hautnah, was passiert, wenn ein Fehler passiert.

Heute gebe es schnellere Autos, mehr Verkehr als früher, mehr Ablenkung, beispielsweise durch Handys. Im Schnitt sterben in Deutschland täglich zehn Menschen bei Verkehrsunfällen, berichtet Fischer.

Ablenkung kann schwere Folgen haben Fahranfänger sensibilisieren: Teilnahme am Straßenverkehr ist kein Spiel Veranstaltungen wie die Verkehrssicherheitswochen an der Ferdinand von Steinbeis-Schule organisiert das Referat Prävention vom Polizeipräsidium Konstanz (PP KN) regelmäßig. Damit sollen vor allem Fahranfänger zwischen 18 und 25 Jahren erreicht werden. Kernthemen dabei sind Geschwindigkeit und Ablenkung und die Botschaft „No Game“, also, dass die Teilnahme am Straßenverkehr kein Spiel ist. Denn ist ein Fahrer bei Tempo 100 nur drei Sekunden abgelenkt, weil er beispielsweise aufs Handy schaut, legt er 83 Meter im Blindflug zurück. Im Zweifelsfall entspricht das zusammen mit dem Reaktionsweg (28 Meter bei einer Sekunde) und dem Bremsweg von 51 Metern etwa dem doppelten Anhalteweg – 162 statt 79 Meter. Noch drastischer ist das innerorts, etwa bei Tempo 30. Bei drei Sekunden Ablenkung legt man 25 Meter im Blindflug zurück – hinzu kommen acht Meter Reaktionsweg und fünf Meter Bremsweg. Also 38 statt 13 Meter Anhalteweg.

Zwei weitere Schülerinnen steigen in den Simulator ein. Eine von ihnen hat lange Haare. „Wir schauen auf die Haare, liebe Leute“, sagt Fischer. Die Fenster sind beide geöffnet. Das Auto dreht sich. Die Haare fallen aus dem Fenster. „Seht ihr die Haare?“, fragt Fischer.

Da legt sich das Auto drauf und der Kopf zieht weiter. Ulrich Fischer

Gleich verhält sich das auch mit Körperteilen, weswegen der Experte rät, die Fenster geschlossen zu lassen. Das gilt vor allem für ältere Autos. „Bei neuen Autos ist es meistens so, dass die Fenster von selbst schließen, sobald das ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) einsetzt“, erklärt er.

Nun sind zwei Schüler an der Reihe. Sie geben sich cool. Einer hat sich schnell befreit. „Alles easy“, sagt er, als er aussteigt. Sein Kollege braucht etwas länger. Doch auch er schafft es. Bisher hätten es ohnehin die meisten geschafft, aus dem Simulator herauszukommen. Egal ob 2,05 Meter, 160 Kilo oder 80 Jahre alt, zählt Ute Fischer auf. Meist war es dann Kopfsache, wenn es länger, oder wie in ganz seltenen Fällen auch gar nicht geklappt habe.

Einen Plan zu haben, ist wichtig

Nach mehreren Überschlägen könne es durchaus sein, dass man zunächst nicht mehr wisse, auf welcher Seite sich das Gurtschloss befinde, berichtet Ulrich Fischer. „Wie findet man das am schnellsten?“, will er wissen. „Genau, immer an der Brust suchen und dann zum Becken fahren“, erklärt er. Schließlich sitze der Gurt immer an der Brust, egal auf welcher Seite man sitze.

Das Allerwichtigste: anschnallen!

Noch murmeln die Schülerinnen und Schüler angeregt. „Für alles, was ich mache, brauche ich einen Plan“, sagt Fischer. „Und dann funktioniert das.“ Das Wichtigste ist, betont der Verkehrsexperte, sich richtig anzuschnallen. Das heißt: der Gurt liegt eng am Körper an.

Nur dann habe ich eine Chance. Ulrich Fischer

Anhand eines Unfalls, zu dem er vor mehreren Jahren gerufen wurde, erklärt er auch, warum. Es sei gemeldet worden, dass ein Auto auf dem Acker an der Abzweigung Aixheim stehe. Er berichtet, wie er über den Acker gelaufen sei und dort einen jungen Mann habe liegen sehen. „Bei ihm war der Arm komplett weg“, schildert Fischer das Gesehene.

Unfälle Hauptursachen Hauptursache für Unfälle ist laut Ilg häufig eine nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit. Ablenkung, beispielsweise durch Handys, werde zwar nicht als Unfallursache erfasst. Dennoch liege der Verdacht nahe, dass viele Unfälle, die unter „Sonstiges“ gelistet sind – das entspricht 17 Prozent aller Unfälle – durch Ablenkung entstehen. Allerdings sei das schwer nachweisbar. Vor allem, da die Polizei keine rechtliche Handhabe habe, Handys im Nachhinein zu sichten, sagt er auf Nachfrage.

Im Gurt hängend sei dieser dann gefunden worden. Wohl, weil der Mann nur den Arm durch den Gurt gezogen habe, sodass es bei einer Kontrolle so aussehe, als wäre er angeschnallt gewesen. Durch die Kräfte, die bei dem Überschlag gewirkt haben, sei dann der Arm vom Körper abgetrennt worden.

Der Gurt reißt dann einfach den Arm raus. Ulrich Fischer

Der Mann habe zwar überlebt, doch den Arm habe der Körper trotz Versuchen in wieder anzunähen abgestoßen, seither müsse er mit einem Arm leben.

Unfallzahlen für den Kreis Tuttlingen und

das Polizeipräsidium Konstanz Im Gebiet des Polizeipräsidiums Konstanz, also dem Schwarzwald-Baar-Kreis sowie den Kreisen Tuttlingen, Rottweil und Konstanz, hat es im Jahr 2022 insgesamt 19.117 Verkehrsunfälle gegeben. Neuere Zahlen liegen derzeit noch nicht vor, erklärt Michael Ilg. 364 davon sind unter Alkoholeinfluss, 21 unter Drogeneinfluss passiert. 35 Menschen sind bei diesen Unfällen ums Leben gekommen. 500 wurden schwer verletzt, mussten also stationär in einer Klinik aufgenommen werden. 2500 Personen wurden leicht verletzt. An 1623 Unfällen waren Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt. „Das sind etwa 8,5 Prozent in Bezug auf die Gesamtunfallzahl.“ Einen ebenfalls hohen Anteil machten ältere Fahrer aus, so Ilg. „In der Regel sind das dann keine so schweren Unfälle, weil sie nicht mehr so schnell fahren.“ Für den Landkreis Tuttlingen zählt die Statistik 3186 Unfälle (+8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). 62 unter Alkoholeinfluss, drei unter Drogen – die Dunkelziffer schätzt Ilg höher ein. 97 Menschen wurden schwer, 299 leicht verletzt. Drei Menschen kamen ums Leben. „Das ist eine erfreulich niedrige Zahl. Aber jeder Verkehrstote ist einer zu viel“, sagt Ilg und verweist auf Traumatisierungen und Kummer, die durch solche Unfälle und Verluste bei Rettungskräften sowie Angehörigen entstehen. An 309 Unfällen waren Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt.

Im Ernstfall Ruhe bewahren

„Sollte das Auto auf dem Dach liegen, habe ich alle Zeit der Welt“, sagt Fischer. Heißt: Im Ernstfall keine Panik. „Wichtig ist es, sich richtig stark auf den Beinen abzustützen“, entweder an der Fahrzeugdecke, dem Armaturenbrett oder im Ernstfall auch der Windschutzscheibe, um den Körper zu stützen und den Kopf sowie die Halswirbelsäule zu schützen, erklärt er.

„Dann suche ich den Gurt, öffne ihn und drehe mich ins Auto rein“, beschreibt er die richtige Vorgehensweise. Anschließend sollte man Hilfe rufen und verletzten Insassen helfen.

Ulrich Fischer berichtet von seinem schlimmsten Unfall

Ein Schüler traut sich zu fragen, was der schlimmste Unfall gewesen sei, den Fischer gesehen habe. „Vier tote junge Männer in einem Auto“, sagt er daraufhin. „Die beiden vorne waren angeschnallt, die hinten nicht.“ Daher sei es auch immer wichtig, Ladung richtig zu sichern. Selbst ein Dackel auf der Hutablage, Gewicht: zehn Kilogramm, könne zum Todesurteil werden, wenn er beim Unfall durch das Auto fliegt, zieht er ein Beispiel heran.

Nehmen das Thema Sicherheit im Straßenverkehr ernst: Ute Fischer (von links), Michael Ilg und Ulrich Fischer. Ute und Ulrich Fischer engagieren sich ehrenamtlich bei der Verkehrswacht Rottweil und zeigen Fahranfängern mit dem Überschlagsimulator eindrücklich, was es für Folgen haben kann, einen Fehler zu machen. Michael Ilg ist Leiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium in Konstanz und organisiert Veranstaltungen bei Schulen und in Firmen. (Foto: Linda Seiss )

Gebannt hören die Schülerinnen und Schüler zu, was Fischer berichtet. Er berichtet von einem weiteren Unfall. Dieser ereignete sich vor Jahren im Bereich des Knopfmacherfelsens. Drei Insassen starben.

„Da sind wohl mehrere Wildschweine über die Straße gerannt. Und der Fahrer hat nach rechts gelenkt. Sie sind auf einen Baum drauf gekracht.“ Fischer betont, dass man Wild nie ausweichen solle. Man könne hupen oder bremsen, „aber niemals von der Straße fahren“.

„No Game“: Fehler können im echten Leben nicht rückgängig gemacht werden

Oft stünden solche Veranstaltungen unter dem Motto „No Game“. „Es gibt nur diese eine Chance, nur dieses eine Leben, nur diese eine Gesundheit“, betont er. Anders als bei einem Spiel, das man nach einem Fehler nochmals von vorne beginnen, und es besser machen könne, sei das im echten Leben anders.

„Wenn ein Unfall passiert ist, kann ich nichts rückgängig machen, auch wenn ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Es lässt sich nicht wiederholen, auch nicht, wenn ich einen Arm oder ein Bein oder gar mein Leben verliere. Vergesst nie, was ihr heute gelernt habt. Ihr habt nur ein Leben und nur eine Gesundheit. Habt ihr das verstanden?“, fragt Fischer.

Inzwischen sind die Schülerinnen und Schüler nachdenklich gestimmt. „Wenn über das nachgedacht wird, was ich erzähle, habe ich erreicht, was ich will. Vielleicht können sie es zum entsprechenden Zeitpunkt auch anwenden“, sagt Fischer abschließend.